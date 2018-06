García ante protestas: "La afirmación de que el gobierno no escucha no es real"

Luego del Consejo de Ministros realizado esta mañana en Torre Ejecutiva de Presidencia de la República, habló en conferencia de prensa el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García.

Consultado sobre las movilizaciones que hoy tienen previstas el movimiento Un Solo Uruguay en todo el país, García dijo que el tema no se trató en el Consejo de Ministros, pero opinó que "no es real afirmar que el gobierno no ha escuchado" los reclamos del sector agropecuario, como dicen los integrantes del movimiento.



Señaló que "el gobierno ha sacado más de 20 medidas desde el momento en el cual apareció este movimiento. Y realmente sorprende el hecho de que quizás buena parte de esas medidas no hayan alcanzado a quienes dirigen el movimiento, pero puedo asegurar que alcanzaron a gran cantidad de productores en Uruguay porque fueron orientadas a los productores más pequeños y a los medianos".

"La afirmación que se realiza de que el gobierno no escucha no es real. El gobierno ha escuchado y ha actuado. Y seguiremos haciéndolo", dijo.



Respecto al descontento que hay en varios sindicatos por la Rendición de Cuentas, como por ejemplo en el área de la educación —que ya tienen fijados paros y movilizaciones— y en el área de la salud, García dijo que "están corriendo los mecanismos institucionales en cada uno de los casos" y que "se han realizado propuestas y se llevarán adelante en el tiempo que resta, en el correr de este mes".



En relación al nuevo Código del Proceso Penal (CPP), García dijo que "es un tema que está en discusión en el Paramento, hay aristas complejas" y que "a nivel del Consejo de Ministros evaluamos manejar una información más profunda".



García dijo que en el ámbito parlamentario "va a haber un espacio para arribar a una solución que todos pretendemos, el mejor funcionamiento (...) se va a incentivar el diálogo entre el Ejecutivo y Legislativo para arribar a la mejor solución".



Uruguay todos con luz.

En relación al programa de la electrificación rural, García hizo un repaso de los avances que hubo en los últimos años, desde que en 2012 se firmó un convenio para llevar la electricidad a las zonas más alejadas de Uruguay que aún no contaban con ella.



Dijo que en 2012 había unas 2.700 familias que vivían en el medio rural y no tenían electricidad. Actualmente quedan unas 1.500 familias en esa situación.

Agregó que recientemente las autoridades nacionales estuvieron recorriendo "lugares muy alejados del Uruguay, donde el hecho de que llegue la energía eléctrica implica temas importantes como la propia vida humana, pero también temas de producción”.

García destacó la importancia de que la gente se informe sobre programa Uruguay todos con luz para que quienes aún no cuentan con este servicio se registren y lo soliciten: dijo que el objetivo del gobierno es acercarse a que el 100% de los hogares uruguayos tengan electricidad.