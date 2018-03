García Pintos renuncia al Partido Nacional: "Voy a devolver hasta el último vintén"

El exdirector del Banco República (BROU) Pablo García Pintos, que ayer admitió en declaraciones a Radio Sarandí que muchas de las operaciones que realizó con su tarjeta corporativa entre 2000 y 2005 fueron para extraer dinero con el objetivo de financiar las arcas del Partido Nacional, dijo hoy que devolverá la plata y que renunciará al partido.



En declaraciones a la producción del programa Claves Políticas de NSTV-Nuevo Siglo, García Pintos dijo que está “tranquilo con lo actuado, porque todo fue bajo el paraguas de un uso discrecional sobre tarjetas corporativas que regía en ese momento" en el banco.

También dijo que “ atento a la trascendencia política que ha tenido el caso" va a "devolver hasta el último vintén de lo pagado con la tarjeta, según lo que se me indique del BROU, y cuando digo devolver todo, es lo de los dos períodos. Porque yo estuve desde 1995 y ya se manejaba así, y voy a devolver todo".



García Pintos sostuvo además: "Voy a renunciar al Partido Nacional, lo que comunicaré en forma inmediata al presidente del Directorio, Luis Alberto Heber".



El semanario "Búsqueda" informó ayer que los cuatro exintegrantes del directorio del banco estatal realizaron 400 transacciones por un total de US$ 21.000 en compras que fueron catalogadas como "ajenas a la función específica de los directores". Uno de ellos es García Pintos.



A partir de 2001 el directorio estaba integrado por Daniel Cairo (Partido Colorado, presidente), Milka Barbato (Partido Colorado, vicepresidente), Gustavo Michelín (Partido Colorado, director), Pablo García Pintos (director, Partido Nacional Carlos Rodríguez Labruna (director, Partido Nacional).



Quien más gastó con las tarjetas corporativas fue García Pintos. El jerarca acumuló gastos por US$ 12.029 en 181 operaciones.