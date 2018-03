García Pintos: "Yo no me chupo el dedo, le quieren pegar a Lacalle para pegarle al hijo"

El exdirector del Banco República (BROU) Pablo García Pintos, quien la semana pasada reconoció que retiraba dinero con la tarjeta corporativa para realizar aportes al Partido Nacional, dijo que las críticas que recibió indirectamente están dirigidas a afectar la figura de Luis Lacalle Pou.



García Pintos dijo al programa En Perspectiva que su decisión de renunciar al Partido Nacional le “pareció” que “ayudaba a descomprimir la situación de nerviosidad que noté que había en muchos dirigentes". Y dijo que fue una decisión que tomó "en soledad".



En relación a la reacción que hubo por el caso en el Partido Nacional, dijo que las "entiende" porque en el sector "tienen que reaccionar así". "La gente conocida que después te pide un abrazo... los que no me conocen ta pero soy un cartón ligador por el solo hecho de haberme dedicado al partido tantos años".



"Yo no me chupo el dedo, le quieren pegar a Dr. (Luis Alberto) Lacalle para pegarle al hijo", lanzó.



El exjerarca fue consultado sobre los dichos del diputado Pablo Iturralde que en estos días afirmó que García Pintos estaba "un poco mayor, no sé si todos los hechos son tal cual fueron narrados”. A esto, le respondió: "Le agradezco a Iturralde que se preocupe por mi salud que tuvo infinitos y muy graves tropiezos, pero hoy me siento bien".



García Pintos sostuvo que cuando el jueves atendió la llamada de radio Sarandí, emisora en la que realizó las declaraciones que dieron comienzo a la polémica, se estaba “levantando” y dijo que “había pasado una mala noche con pastillas". De todas maneras, señaló: “No me desdigo porque actué con discrecionalidad. No estaba regulado en ese momento, sino que fue a partir de 2005".



Aseguró que “el lunes cuando me reincorpore llamaré a la gerenta general (del banco), le diré cuánto debo por gastos cuestionados, y lo pagaré y se acabó para mí la controversia”.



Durante la entrevista de esta mañana le preguntaron si él sabía de otros integrantes del directorio del BROU que retiraran dinero en efectivo, a lo que García Pintos respondió: "No tengo la menor idea".



Ahora, dijo "no me pueden echar de ningún lado porque no estoy en ningún lado".