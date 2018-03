García Pintos cree que buscan “pegar” a Lacalle Pou

El exdirector de Banco República (BROU) por el Partido Nacional Pablo García Pintos aclaró que no se desdice de sus declaraciones respecto de que parte del dinero que extrajo con las tarjetas corporativas del Banco República era destinado a “las arcas” nacionalistas.



En ese sentido adelantó que devolverá todo el dinero; incluso aquel que fue utilizado para comprar regalos empresariales.



García Pintos dijo ayer al programa radial En Perspectiva que su decisión de renunciar al Partido Nacional le “pareció” que “ayudaba a descomprimir la situación de nerviosidad que noté que había en muchos dirigentes”. Y dijo que fue una decisión que tomó “en soledad”.



A su vez opinó que visualiza una campaña de ataque al Partido Nacional en la que se sacarán a luz temas del pasado. “Yo no me chupo el dedo, le quieren pegar al doctor (Luis Alberto) Lacalle para pegarle al hijo”, lanzó.



El exjerarca fue consultado en la entrevista radial sobre los dichos del diputado blanco Pablo Iturralde que en la semana pasada dijo que estaba mayor y de que por eso hacía declaraciones disparatadas a entender del actual legislador.



“Le agradezco a Iturralde que se preocupe por mi salud que tuvo infinitos y muy graves tropiezos, pero hoy me siento bien”, explicó García Pintos.



El exdirector del BROU sostuvo que cuando el jueves atendió la llamada de radio Sarandí -en la que hizo las primeras declaraciones que desataron la polémica-, se estaba “levantando” y dijo que “había pasado una mala noche con pastillas”.



“No me desdigo porque actué con discrecionalidad. No estaba regulado en ese momento, sino que fue a partir de 2005”. Aseguró que “el lunes cuando me reincorpore llamaré a la gerente general (del banco), le diré cuánto debo por gastos cuestionados, y lo pagaré y se acabó para mí la controversia”.