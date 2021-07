García: es "incompatible" presidir Supremo Tribunal y haber estado en interrogatorio de Roslik

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Defensa, Javier García, calificó de "incompatible" que quien ocupa la presidencia del Supremo Tribunal Militar sea la misma persona que estuvo presente durante el interrogatorio al médico Vladimir Roslik, que se desarrolló en abril de 1984, y aseguró que ese fue el motivo por el que se resolvió la destitución del general retirado Daniel Castellá.

"Nos parece que es lo que corresponde y por eso le solicitamos la renuncia al general Castellá", expresó el jerarca este miércoles durante un rueda de prensa que tuvo lugar en las instalaciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).



El secretario de Estado anunció que esta mañana se comunicó con el fiscal de Corte Jorge Díaz para coordinar el envío de la sentencia emitida en el año 1986 y que da cuenta de la participación del general retirado en el interrogatorio.



"Lo que corresponde, como le dije al doctor Díaz, es trasladar estos elementos para que él determine en su calidad de fiscal de Corte los pasos a seguir", dijo el jerarca.



El ministro indicó que Castellá le negó su participación en el interrogatorio, pero explicó que se tiene que regir por los documentos donde quedó registrada su presencia. Sin embargo, el ahora ex presidente del Supremo Tribunal sí aceptó haber sido el encargado de coordinar el traslado de Roslik.



"Yo tengo un documento que dice como hecho probado que estuvo y yo no puedo guiarme ni por sentimientos ni por opiniones personales o subjetividades. Tengo que manejarme por las objetividades, que es lo que el Estado de derecho me pide", explicó.



García indicó que estos documentos salieron a la luz mientras se realizaba el trabajo preparatorio de un pedido de acceso a la información realizado por el periodista Leonardo Haberkorn.



"En la noche del lunes, en el ministerio, el director que se encarga de hacer las respuestas nos trajo un documento que apareció en el archivo, que es la sentencia del Juzgado Militar de Primera Instancia, que actuó en el año 1986 en la investigación del asesinato de Roslik.



En la sentencia, indicó el jerarca, están establecidos los delitos que le imputó la Justicia militar a dos oficiales. "En los resultandos, como hechos probados, hay una serie de circunstancias, entre ellas que estaba probado que en el interrogatorio estuvieron presentes -además de quien llevó el interrogatorio- diez oficiales más, entre ellos el general Castellá".



Castellá, que se encontraba en su cargo desde 2017, fue además jefe del Estado Mayor de la Defensa entre 2012 y 2014. Su nombre aparece también en un informe periodístico de la revista Jaque del 10 de agosto de 1984, como uno de los dos militares que detuvieron a Roslik en abril de ese año.



El médico de San Javier, que fue el último detenido asesinado por la dictadura militar, murió producto de la tortura en Fray Bentos (Río Negro) en el año 1985.