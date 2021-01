García tras incidentes: "No pueden quedar impunes" quienes desacaten la autoridad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Defensa, Javier García, consideró que "no pueden quedar impunes" las personas que participan de agresiones y desacatos en los casos en que se realizan intervenciones por detectar incumplimientos de las medidas sanitarias, por ejemplo cuando hay aglomeraciones.

"En algunos casos, donde ha habido desacato y agresiones, yo creo que no pueden quedar impunes, porque nadie impunemente puede exponer a la enfermedad y a la muerte a otra persona", expresó el jerarca este lunes durante una rueda de prensa.

García recordó que para estos casos "está arriba de la mesa la figura del desacato", que se debe utilizar "cuando alguien agrede a una autoridad que está haciendo cumplir la ley".

"No es por desconocimiento ni por falta de información, porque si usted está tomando mate en la vereda y pasa un patrullero no sale corriendo. ¿Por qué? Porque no está haciendo nada malo. Si sale corriendo es porque está haciendo algo que no corresponde. Lo que pasa es que acá si se hace lo que no corresponde no se pone en riesgo solo usted, sino que está exponiendo a la enfermedad y la muerte a su papá, su pareja, su abuela o su vecino", reflexionó.

De todas maneras, el ministro aseguró que "no es fácil" la tarea que tiene que llevar adelante la Fiscalía ya que, además, se trata de circunstancias que son nuevas: "Evitar las aglomeraciones en momentos de pandemia", es un ejemplo.

"Yo respeto mucho en el trabajo de la Justicia", dijo y agregó: "Me da esa impresión de que un desacato no puede quedar impune cuando ese desacato es a una ley que evita es que la gente se enferme y muera".

Durante este fin de semana se realizaron varios operativos de intervención en distintos puntos del país. Puntualmente en Maldonado y en Rocha se generaron, además, incidentes en el momento en que los efectivos llegaron al lugar, lo que motivó la detención de algunas personas. En lo que va de la primera quincena del mes ese número de personas detenidas asciende a 12.

Este lunes García participó junto al presidente Luis Lacalle Pou del acto de entrega de espadas, despachos y diplomas a los guardiamarinas que egresaron en 2020.