García felicitó al cabo Diego Coronel tras ganar en Got Talent Uruguay

El ministro de Defensa, Javier García, felicitó a través de sus redes sociales y con un llamado telefónico al cabo 2da de la Armada, Diego Coronel, quien ayer fue el ganador del concurso Got Talent Uruguay.

"Puro talento", escribió García junto al video con la presentación final de Coronel, oriundo de Melo, en el programa por la que ganó.

Puro talento! Felicitaciones Cabo 2da Diego Coronel. pic.twitter.com/L1lTHJKaV7 — Javier García (@JavierGarcia_Uy) December 8, 2020

Coronel sorprendió en uno de los primeros programas con su interpretación de “Nessun Dorma”, una de las arias finales de la ópera Turandot, que logró la ovación del jurado —formado por María Noel Riccetto, Agustín Casanova, Orlando Petinatti y Claudia Fernández— y le permitió ganarse el botón dorado que lo llevó a la semifinal del concurso. De allí dio un nuevo salto a la final.

En esa oportunidad García también lo felicitó.

En medio de eso protagonizó una polémica con la soprano Luz del Alba Rubio, luego que el cantante asegurara que no había tomado clases aunque ella se las dictó. Hoy Rubio saludó también la victoria de Coronel con el siguiente mensaje: "Me cuentan que ganó Diego en el concurso de TV y yo me convierto en la mejor profesora del país... Felicitaciones para él!".

El programa final de Got Talent Uruguay generó polémica en redes al realizarse en el Antel Arena y con público. El Ministerio de Salud Pública informó esta mañana a través del ministro que se fiscalizará si se cumplieron con las medidas previstas por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus.