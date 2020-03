García dijo que las empresas públicas "se entregaron con US$ 400 millones en caja"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Álvaro García, exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) durante el anterior gobierno, se refirió al aumento de tarifas y reducción en la devolución de IVA en compras con tarjetas de crédito y débito anunciado el miércoles por las nuevas autoridades.

"Rechazo la acusación de que es una culpa del gobierno anterior por una razón muy sencilla: las empresas fueron entregadas de manera saneada. Las empresas públicas al 29 de febrero, que fue el último día de gobierno anterior, se entregaron con US$ 400 millones en caja", señaló en diálogo con "Doble Click" (Del Sol Fm).

García dijo que hubo "acumulado de cuatro años de ganancia de Ancap y con todo lo que se habló de Ancap...".

"En los últimos cuatro años dio ganancia pequeña, ¿por qué? Porque la ganancia superior se trasladó al precio de los combustibles", explicó.



Además, dijo: "Se entrega un Antel que durante los últimos cinco años hizo aportes a rentas generales de US$ 120 millones por año (...) Se entrega una UTE que durante los últimos cinco años hizo aportes por US$ 250 millones en promedio por año".



"Eso permitió tener ajustes de tarifas por debajo de la inflación o menos que la inflación o nada", sostuvo.

"Si uno no sabe cuál va a ser la política de inversiones del nuevo gobierno, si no sabe cuál va a ser la política de vertido a rentas generales, si no sabe cuál va a ser la política de ajustes salariales, si no sabe cuál va a ser la política de gastos, es imposible técnicamente hacer proyecciones a futuro", añadió.



Asimismo sostuvo que "el nuevo gobierno tiene toda la libertad de actuar, pero no pueden decir que las empresas fueron recibidas en mala situación". "Eso es falso", remarcó.



"Repitieron cinco años que las tarifas se podían bajar. Están todos los registros tanto con el actual presidente (Luis Lacalle Pou), como el secretario de Presidencia (Álvaro Delgado) y la ministra de Economía (Azucena Arbeleche). En todos los casos hicieron campaña electoral y convencieron gente", subrayó.

Consultado sobre la reducción en la devolución de IVA en compras con tarjetas de crédito y débito, contestó: "Es clarísimo que es un aumento de impuestos. Si el Estado en la cuenta del IVA recibía menos porque hacía más exoneraciones y ahora va a recibir más, es lo mismo que si se estuviera aumentando el impuesto. Si te aumento un impuesto estoy recaudando más y se te reduzco una exoneración también estoy recaudando más".