García sobre información que hacker robó a la Armada: "No es de ninguna sensibilidad"

En la deep web se vende información que se le robó a la Armada Nacional por US$ 500.000. El Ministerio de Defensa informó el viernes pasado que se detectó un ciberataque en algunas de las computadoras. No obstante, Javier García, ministro de esa cartera, dijo este miércoles a Telemundo de Canal 12 que los datos extraídos "no son de ninguna sensibilidad".

El jerarca calificó a la información como de "trabajo cotidiano". Hay "información presupuestal, reglas de empeñamiento que son públicas, y alguna fotocopia de carné de salud de algún funcionario", afirmó.

Además, entiende que el ataque no estuvo dirigido de manera específica hacia la Armada. "Estos cibercriminales tiran un espinel y alguno muerde", comentó.

Hiram Alejandro, director de InfoSec y experto en seguridad cibernética, fue quien anunció a través de su cuenta de Twitter que se vendía la información de la Armada.



"Cibercriminal pone en venta 13.6 GB de información de la milicia de Uruguay por US$ 500 000. Coloca como prueba documentos de: - Ministerio de la Defensa, - Confidencial Armada", expresó.