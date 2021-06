García: "No se puede caer en querer utilizar la muerte de uruguayos para ganar un voto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Defensa, Javier García, hizo referencia a la afirmación realizada por algunos políticos y médicos respecto a que en Uruguay hubo "muertes evitables" en el marco de la pandemia por coronavirus. Al respecto, el jerarca consideró: "No se puede caer en querer utilizar la muerte de uruguayos para ganar un voto. No está bien".

"Yo creo que es ruin decir que alguien puede evitar una muerte y no la evita", expresó García este miércoles durante una conferencia de prensa. "Decir que el presidente de la República, que el gobierno, pudo evitar que un uruguayo o una uruguaya muriera y lo dejó morir a propósito, no está bien", agregó en la misma línea.



El ministro consideró que nadie puede dudar respecto a que durante el tiempo que lleva la legislatura, tanto el mandatario como el gobierno en general han "dejado todo en la cancha".



"En el acierto o en el error, porque cuando uno toma decisiones puede acertar o equivocarse. No está escrita la verdad, hay que construirla todos los días, pero nadie puede dejar de reconocer que le pusimos toda la voluntad", expresó el jefe de la cartera.



García opinó que "el debate político tiene límites" y que por tanto se aceptan todos los que estén relacionados a las ideas, pero no aquellos que usan la muerte de los uruguayos "para ganar un voto".



"Nosotros estamos todo el día tratando de que en Uruguay se recupere la salud y de que miles y miles de uruguayos recuperen también el trabajo, porque son las consecuencias que hubo: sanitarias y económicas. Y mientras trabajamos mucho para hacerlo, otros parece que trabajan solo para recuperar el poder. Son opciones", expresó.

Este miércoles García viajó a Treinta y Tres junto al comandante en jefe del Ejército, Gerardo Fregossi, y el jefe de la División IV, Luis González para visitar el batallón "33 Orientales" de Infantería Mecanizada número 10.