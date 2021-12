García aseguró que el referéndum contra la LUC es "antigobierno"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Defensa, Javier García, salió al cruce de la instancia planteada contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración impulsada por el Frente Amplio y el PIT-CNT y planteó que se trata de un "referéndum antigobierno".



En un acto de cierre de año de su sector (Lista 40), el secretario de Estado subrayó, aludiendo a la oposición, dijo que "el anti nunca construye nada (...) al final del camino uno tiene que decirle: 'yo sé de lo que estás en contra, lo que nunca me has dicho es de lo que estás a favor".

"No necesitamos un país de anti", agregó en esa línea García, que llamó a "un Uruguay que vaya para adelante, que construya, (donde) haya unidad, trabajo". Para ello, insistió que "Uruguay no deroga" de cara a una campaña por los próximos meses, que será dijo, "con la tranquilidad de defender al Uruguay del crecimiento que entre todos estamos construyendo".



"Lo que tenemos por delante no requiere gritos, mentiras. Solo el que no tiene argumentos miente", sostuvo el ministro, que indicó que los dos primeros años de gobierno lo "respaldan".



"La LUC es una ley que protege derechos, a la gente, otorga más derechos y tiene un gran coro que está atrás, adelante de la LUC, que es el coro que grita libertad", dijo.



Además de referirse al buque insignia del gobierno, García también habló de la administración. "Cerramos 2021 con 50.000 uruguayos menos en situación de pobreza, con menos desempleo que el promedio de desempleo del 2019 en el medio de la pandemia", remarcó. "Hoy el mundo nos mira y dice 'uno de los mejores planes de vacunación del mundo fue en Uruguay'", agregó en ese sentido.



También valoró la gestión encabezada del presidente Luis Lacalle Pou, destacando que "debe ser el gobierno con más sensibilidad social que se recuerde en Uruguay", ya que "no se gobierna desde las oficinas, sino desde el corazón, la piel, desde compartir con el compatriota lo que siente, sufre y reclama", expresó.



Aludiendo al nombre de una serie de visitas del expresidente Tabaré Vázquez durante su segundo gobierno, lanzó: "No recuerdo un gobierno de cercanía como el que estamos disfrutando". "Saber que hay un presidente que para verlo, tenderle la mano, hay que correr guardaespaldas para un lado y otro", dijo.



García también destacó el rol de la coalición para los partidos que la integran, entre ellos el Partido Nacional. "Para que a los partidos le vaya bien, a la coalición le tiene que ir bien, esa es la clave", sostuvo.



Consideró que la coalición oficialista "ha demostrado ser de una gran eficacia política", aunque reconoció que "no es fácil". "Si muchas veces entre los blancos tuvimos discusiones, ¿por qué no van a tener cinco partidos discusiones? Es normal en la vida política tener debate", agregó en esa línea días después de que el presidente vetara la ley forestal que solo contó con respaldo de Cabildo Abierto y el Frente Amplio.