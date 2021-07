García sobre arresto a rigor de jerarca: "Son circunstancias propias del Estado Militar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Defensa, Javier García, hizo referencia al arresto a rigor que se ordenó ayer jueves para el jefe de Estado Mayor de la Armada Nacional, el contralmirante Gustavo Luciani y consideró que "son circunstancias propias del Estado Militar"

"La vida civil y la militar tienen circunstancias diferentes. Hay cosas que en la vida civil son normales, habituales, y que en la vida militar no, porque tiene un reglamento disciplinario muy estricto, que es la esencia. La disciplina es la esencia de todas las fuerzas armadas. Y estas son cosas típicas del estado militar y de esa situación", aseguró.



Por otra parte, el jerarca anunció que "va a llegar al país un helicóptero que va a ser destinado a la Fuerza Aérea", que servirá para reponer el que sufrió un accidente durante la entrega de vacunas en el marco de la campaña de vacunación.

"Este helicóptero es parte del Plan de Renovación", dijo García en conferencia de prensa y agregó: "Seguramente en próximas semanas vuele uno de los aviones Hércules de la Fuerza Aérea para traer en su interior este helicóptero que conseguimos mediante un mecanismo de cooperación".



Con respecto a los apoyos al personal de las Fuerzas Armadas, el jerarca indicó que "la estrategia el año pasado en la discusión presupuestal fue incluir aumentos salariales tanto para el ejercicio 2021, como el 2022, saltando la Rendición de Cuentas e incluyendo esta primera etapa del período de gobierno en la ley presupuestal".



"A partir del 1 de enero de 2022 va a haber 3.564 efectivos, entre los últimos grados de escalafón subalterno y los oficiales, que van a ganar partidas incrementales y aumentos especiales que van a ir entre $ 1.150 y $ 1.566, lo que va a completar los aumentos para 25.500 efectivos", detalló.



El ministro informó también que las circunstancias de la pandemia llevaron a que se decidiera distribuir a partir de este viernes, entre el personal subalterno de más abajo del escalafón, 20.000 canastas de alimentos de 14 kilos.



"A esto se va a sumar una recarga de garrafa de 13 kilos o equivalente, a partir de agosto", indicó.



Esta inversión, dijo García, supera el medio millón de dólares "en apoyo alimentario y en apoyo energético, que es una novedad a la que no se había recurrido nunca".



El ministro fue consultado además sobre los dichos del diputado frenteamplista Gerardo Núñez, quien indicó que si bien había un aumento, se iban a eliminar algunos beneficios, por ejemplo en alimentación y en boletos, y por tanto el aumento no era tal.



"No sé, se ve que estuvimos en salas diferentes", respondió y expresó: "En materia de alimentación no solo no disminuyó sino que aumentó en 11 millones la dotación presupuestal, entre los ticket alimentación y las canastas", dijo.



Sobre los boletos, el ministro indicó que se hicieron cambios ya que lo que se hacía era "subsidiar empresas, no ayudar a soldados". "El sistema que tenía diseñado el ministerio, llevaba como implícito la circunstancia de que se otorgaba cierta cantidad de boletos, e independientemente de que se usara,a l mes siguiente se recgarba la misma cantidad", dijo.



"Hemos descubierto que en un porcentaje importante no se utilizaba. Nosotros cambiamos el beneficio, porque queremos que los beneficios sociales que paga la ciudadanía, llegue a la casa y el bolsillo de los que la ley dice que tiene que llegar", dijo.