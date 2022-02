García apuntó contra “mentiras” en campaña por el “SÍ” sobre privatizar educación y gatillo fácil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Javier García, ministro de Defensa Nacional, apuntó contra la “utilización de la mentira” en la campaña por el “SÍ”. Sus dichos se dieron este lunes en rueda de prensa luego de un acto en Maldonado en defensa del “NO” de cara en referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

“El otro día Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio (FA), decía que 'había cosas que se habían dicho (en la campaña por el referéndum) que no eran verdad'”, puntualizó el ministro. “Por ejemplo, dijo que no era verdad que había un artículo en la LUC que permitía privatizar la escuela pública”, señaló.



“Pero sin embargo, desde el FA y desde el Pit-Cnt se dijo durante un mes de corrido, se sacaron avisos” en relación a que “hay artículos de la LUC que privatizan la escuela pública”, continuó. “Un mes diciéndolo para después, medio bajito decir 'en verdad, no existe'”, criticó García.

“Se decía que con la LUC iba a haber gatillo fácil”, siguió el ministro, y manifestó que después de la Ley de Urgente Consideración hay menos delincuentes abatidos por la Policía.



“Cunado uno se enfrenta a cosas que no son verdad, a la utilización de la mentira, obviamente que revela, pero uno tiene que mantener siempre el equilibrio de explicar”, dijo.



En este sentido, señaló que la LUC refleja "no solo la voluntad de los cinco partidos de la coalición", sino que está seguro de que también "a muchos uruguayos que votaron al Frente Amplio”, porque “tiene temas que sectores del FA impulsaron en su momento”.

“Yo fui en el 2016 a las mesas de seguridad convocadas por el presidente (Tabaré) Vázquez y me acuerdo que allí había sectores del Frente Amplio que por ejemplo estaban de acuerdo con aumentar las penas en los delitos gravísimos cometidos por mayores de edad”, contó García.



“Por eso estoy convencido de que es una ley que representa el centro social del Uruguay, es una ley ponderada, equilibrada, que no representa extremos, representa cosas sensatas, que todos pensamos”, concluyó.