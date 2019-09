Garcé: "Discurso de Leal parece acercarse a propuestas de la oposición"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Álvaro Garcé, asesor en seguridad de Luis Lacalle Pou, le respondió a su par frenteamplista Gustavo Leal luego de que este asegurara que el candidato blanco "tiene esa actitud de querer demostrar que él va a ejercer la autoridad diciendo cosas rimbombantes y él en realidad nunca gestionó nada entonces me parece que repite cosas y no está bien informado".

Garcé señaló en diálogo con "Fuentes confiables" (radio Universal) que "no estamos enfrentados con personas". "Denunciamos una gestión del Ministerio del Interior que ha sido la peor de la historia. Nunca el Uruguay tuvo la epidemia de homicidios, tanta inseguridad. Nadie se siente seguro", remarcó.



Asimismo, respecto a los dichos de Leal, dijo que "niegan lo que se ha hecho en la práctica". "El discurso de él parece acercarse a propuestas de la oposición. Ahora resulta que todos queremos respaldar a la policía, luchar contra el narcotráfico", explicó.



Garcé también hizo hincapié en que "hay zonas del país que están fuera de control". Allí puso como ejemplos a barrios de la periferia de Montevideo, las cárceles y el interior profundo.



"Nos dicen que van a respaldar a la policía y no es verdad, la abandonaron (...) Qué legitimidad tienen de que van a hacer ahora lo que no hicieron en cinco años", añadió. En ese sentido, Garcé volvió a recalcar que el Partido Nacional quiere "que las comisarías tengan presencia en todos los barrios".



Consultado sobre la postura de Lacalle Pou de que se pida la cédula de identidad en la calle, y que recibió críticas del mismo ministro del interior Eduardo Bonomi, contestó: "Siento lo mismo que cuando nos dicen que bajaron los hurtos. ¿Qué garantías tenemos que bajaron? Hay que modificar la ley. Hay que establecer que toda persona tiene la obligación de identificarse cuando la policía lo requiera".



Por último, Garcé sostuvo de acuerdo a lo planteado por el gobierno el país "debería haber 14 o 15 mil rapiñas según prometieron y va a haber el doble al finalizar el año”.