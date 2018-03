Gandini visitó al hombre en huelga de hambre por el despido de su esposa en ALUR

Jorge Gandini, presidente de la Cámara de Representantes, visitó a Pablo Ferreira, el hombre que hace doce días realiza una huelga de hambre en una carpa que puso en la Plaza Independencia.



Ferreira decidió tomar esta medida luego de que la empresa ALUR despidiera a su pareja, Luiggina D´Agosto, después de que se reintegrara de su licencia maternal.



Gandini explicó que su visita se motivó porque "me han llegado varias inquietudes, de algún legislador y de ciudadanos, respecto a la huelga de hambre de una persona que ya lleva 12 días aquí, y que realmente no está teniendo ninguna respuesta".



"Ni siquiera tiene una respuesta adecuada para su atención de salud por las condiciones en la que está realizando esta huelga, y por lo tanto hay que ocuparse de esto”, opinó.



Por otra parte, Gandini habló con la mujer acerca de su despido que tuvo lugar hace dos años y consideró que lo más llamativo en esta huelga de hambre es que "uno no ve al movimiento sindical presente".



El presidente de la Cámara aseguró que va a trasladar "esta información que he recogido a algunos de los legisladores que están preocupados por el tema, y también al Presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo para que esté enterado" y agregó que también hablará con Ancap y con Alur.



Gandini consideró además que el objetivo es lograr que Ferreri levante su huelga de hambre ya que “se está deteriorando su salud. Eso es lo que tenemos que resolver rápidamente".



"Esta es una medida de lucha que se mantiene en tanto no haya un canal de diálogo. Al menos tiene que haber una respuesta para que se levante esta situación, sino esta persona va a tener en algún momento consecuencias irreversibles y eso no lo podemos permitir”, manifestó.



“No puedo evaluar todavía porque no hay ningún tipo de respuesta. Voy a empezar a moverme, a conocer la visión del otro lado. Vi un comunicado del Pit Cnt, fuerte e interesante. Pero no veo al Pit Cnt, no veo al sindicato de Alur. No lo cuestiono ni lo juzgó, me llama la atención. En otras huelgas de hambre o medidas de lucha, he visto mucho más presente al movimiento sindical”, dijo el Presidente de la Cámara de Representantes.