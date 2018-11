Gandini insiste en críticas contra Sartori: "Tiene olor a querer buscar otro objetivo"

El presidente de la Cámara de Diputados y dirigente nacionalista Jorge Gandini se declaró "en guardia" contra el empresario Juan Sartori, que analiza ser candidato a la presidencia por el Partido Nacional e insistió en las críticas dejando entrever que busca otro objetivo.

En declaraciones a al programa Todo Pasa de Océano, Gandini dijo que la decisión de Sartori "tiene mucho más olor a el querer venir a subirse a un sistema abierto, inocente, confiado y confiable para buscar otro objetivo".



"Yo no me creo que este señor quiera ser presidente de la República y menos que haya querido ayudar al Partido Nacional. Si así fuera, habría venido ahora, hubiera dicho que se quiere reunir con (Jorge) Larrañaga, con (Luis) Lacalle (Pou), con el directorio, y nos hubiera dicho 'miren, tengo 37 años, mi vida está hecha, tengo suficiente para vivir sin preocuparme, miro el mundo, veo que Uruguay no avanza y tiene problemas y quisiera hacer un aporte y trabajar para el Partido Nacional'. Si nos hubiera dicho eso, no sé que le decimos, creo que le tenemos que decir que sí", opinó el diputado.

Gandini aclaró que la posible precandidatura del empresario "no ha sido considerada en ninguno de los órganos del partido en los que participo" y que es un caso que observa "por la ventana". "Alguien que aterriza en el país, dice 'soy blanco, quiero ser candidato' y algunos medios ya lo identifican como candidato del Partido Nacional. Pero el Partido Nacional no ha tomado ni decisión ni tiene conocimiento ni ha tenido ninguna reunión", destacó.



El presidente de los diputados señaló que Sartori es "alguien que no vive en el país y ha estado lejos de él, que no estaba afiliado al partido hasta hace cuatro semanas atrás, que no ha perdido una noche por el partido. No lo conocemos de ninguna actividad, de ninguna agrupación vinculada, no sabíamos ni siquiera que es blanco y dice 'yo voy a representar al Partido Nacional'".



El partido está "en una situación muy curiosa" porque "sabemos lo que piensa esta persona, no tenemos idea de dónde se ubica en el panorama político, no sabemos si piensa como nosotros o no, pero en la prensa empiezan a dar que es candidato del partido".



Según Gandini, se trata de un "operativo mediático" en el que se "utiliza" al Partido Nacional . "Seguramente esta persona cree que ser candidato de un partido es como comprar acciones en la bolsa. Mira a ver cómo cotizan, ve que el Partido Nacional según las encuestas tiene enormes chances de ganar las elecciones y elige al Partido Nacional. Compra acciones y se compra una franquicia (en referencia a la agrupación "Todo por el pueblo del dirigente Além García) , dice 'voy a ser candidato' y nos notifica".

El dirigente blanco afirmó que "no hay necesidad" de que "como país nos compremos un problema de esta naturaleza. Por más curioso, marquetinero o novedoso que sea todo el episodio de que un millonario aterrice en Uruguay y se quiera comprar un cuadro de fútbol y un partido político".



"Si se entrevista conmigo le voy a pedir que me cante la Marcha de Tres Árboles. ¿Sabrá quién es (Manuel) Oribe este señor? Le voy a preguntar si en la bandera del partido, el blanco va arriba o abajo. Para ver si tiene idea o simplemente le pidió a (la encuestadora estadounidense) Gallup que le diga dónde tiene que invertir".



Gandini se declaró "molesto" por la situación "no solo por mi partido, sino por Uruguay", ya que entiende que "el mundo ya ha vivido estas cosas, a estos oportunistas que creen que la política es un negocio y a veces se tratan de proteger en ella para hacer otros negocios".



Sobre la reciente detención de Dmitri Rybolovlev, el magnate ruso suegro del uruguayo Sartori, consideró que "es una mochila injusta" cargar con el hecho de que "va a haber un precandidato cuyo suegro, multimillonario, que es socio de él, está detenido en Francia". "No sabemos quién es esta persona y después tenemos que responder a la prensa si lo vamos a pasar a la Comisión de Ética. Esto es un lío gratis que nos ganamos", manifestó.

Gandini finalizó diciendo que "como partido que tiene 182 años, merecimos otra consideración y otro respeto. Y como no fue así, yo ya me pongo en guardia".



Sartori llegó al país el lunes para convertirse en el precandidato más joven de las elecciones internas. Será impulsado por la agrupación "Todo por el pueblo"