Gandini a Sartori: "Con mucho dinero puede comprarse una empresa, pero no un Partido"

La llegada al país del empresario Juan Sartori, quien sondea la posibilidad de ser precandidato en las elecciones 2019, volvió a inquietar dentro del Partido Nacional, agrupación por la cual pretende presentarse.

Llegó Sartori y será el precandidato más joven By EL PAIS Llegó Sartori y será el precandidato más joven MIRA TAMBIÉN Llegó Sartori y será el precandidato más joven

El diputado nacionalista y actual presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Gandini, se expresó hoy martes a través de su cuenta de Twitter y dijo que "alguien con mucho dinero puede aterrizar aquí, comprarse una empresa o una propiedad, pero por suerte, no un Partido".

La política no tiene dueño en Uruguay, es verdad. Cualquiera puede juntar 1300 firmas, fundar un Partido y ser su candidato. Es muy sencillo.

Sin embargo, alguien con mucho dinero puede aterrizar aquí, comprarse una empresa o una propiedad, pero por suerte, no un Partido. — Jorge Gandini (@jorgegandini) November 6, 2018

Gandini se refería a las declaraciones que dio ayer Sartori tras bajarse de su avión privado en el aeropuerto de Carrasco.



"No creo que la política tenga dueño en Uruguay. Algunas personas parece que lo ven de esa manera", dijo ayer Sartori y anunció que llegó al país para reunirse con "gente que se contactó" y le mandó "mensajes". "Yo hasta ahora voy a escuchar y pasar estas dos semanas entendiendo una cantidad de cosas; me voy a reunir con todas las personas que tenga tiempo y si puedo con los detractores que quizás no entendieron bien la información o no me conocen", afirmó Sartori.

Si bien no anunció su candidatura y dejó el misterio de si se presentará o no, esta mañana se mostró en actitud de campaña política.

Oscar Costa, el exCEO de Union Agruculture Group, empresa con capital de Sartori, publicó en Twitter esta mañana una imagen del empresario en la puerta de las oficinas de la empresa en Plaza Independencia que podría ser típica de campaña electoral. "Sartori cumple lo que dice, vino a hablar con la gente".