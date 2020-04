Gandini sobre propuesta del FA de rebaja permanente: "Fue para la tele"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador blanco Jorge Gandini rechazó la actitud del Frente Amplio de presentar un aditivo para que la rebaja salarial del 20% se extienda de forma permanente a todos los cargos políticos. "Fue un saludo a la bandera, fue para la tele lamentablemente", expresó en diálogo con el programa radial Doble Click (Del Sol Fm).

El senador explicó que la Comisión de Hacienda trabajó en la jornada de ayer miércoles durante cuatro horas. De esas cuatro horas, tres estuvo el Ministerio de Economía con su equipo y luego se procedió a la votación que se realiza por artículos.

"Ahí se trabajó el artículo que establece cuánto dura (la rebaja). El Poder Ejecutivo había establecido que el impuesto se aplicara en los meses de abril y mayo y que se lo autorizara a poderlo extender por otros tres meses", indicó Gandini y agregó: "Allí el Frente Amplio propuso que tres meses era mucho, que fueran dos meses".



Finalmente ese artículo, votado por unanimidad, quedó entonces establecido para que en principio rija durante los meses abril y mayo y en caso de necesitarlo el Poder Ejecutivo podría extender la medida por dos meses más.

"Y nadie nos habló de todo lo otro, nunca nos dijeron que ese impuesto fuera permanente, ni para los cargos políticos ni para nada", aseguró el senador blanco.



"Terminó la comisión y el Frente Amplio se fue a una conferencia de prensa en la que presentó esto y presentó un articulo sustitutivo que ya estaba redactado, tan redactado estaba que lo puso en un tuit el senador (Charles) Carrera. Fue para la tele, fue un operativo de comunicación", opinó.

Gandini indicó que durante la conferencia de prensa Carrera repartió el texto que "estaba referido a la redacción que se votó y hablaba de los tres meses, no de los dos que salió de la comisión impulsado por el Frente", expresó.

"Eso cayó mal porque es un momento muy en serio, no es un momento para sacar temas que le pueden caer bien a la gente, es un momento para mirar grande, para mirar para arriba", expresó.



Gandini dijo que además la propuesta es inconstitucional ya que aplicar un impuesto permanente implicaría la rebaja salarial de ese sector, y la Constitución establece un plazo para hacerlo que es en el último año de la legislatura antes del cambio de gobierno.



En 2019 "se pudieron haber cambiado el salario, subido, bajado, lo que fuera", pero este año constitucionalmente no sería posible.



"Venir y hacer una conferencia de prensa porque como me está yendo mal en la comunicación y al presidente le está yendo bien -se ve que alguien le había mostrado las encuestas-salgo con esto a recuperar a la gente que nunca le viene bien lo que ganan los políticos entonces les tiro una cosa que sé que no va a salir, porque sabían que no podía salir, pero quedo bien", expresó.



El senador indicó que la situación le "cayó mal", pero que ahora se transita por un "momento en que esas cosas tienen que pasar rápido para poder enfocarnos en las otras", expresó.