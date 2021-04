Gandini propone que reclusos que donen plasma reduzcan condena "un par de días" y genera críticas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador blanco Jorge Gandini propuso que las personas que se encuentren privadas de libertad y decidan donar plasma o sangre puedan disminuir su condena un "par de días", al igual que se hace en los casos de reclusos que trabajan o estudian.

"Sería una señal interesante para los privados de libertad. Porque es algo que es también el derecho a la solidaridad, el derecho a donar, a hacer algo por los demás", explicó el legislador al La diaria.



La idea, que no tendrá forma de proyecto de ley, será presentada como una propuesta ante la recientemente creada Comisión de Seguimiento de la Pandemia el martes de la semana que viene.



El objetivo entonces sería "utilizar el mecanismo que establece la Ley de Humanización Carcelaria de 2005, que tiene algún retoque en la ley de urgente consideración (LUC), que establece la redención de pena por estudio o trabajo", pero enfocado a la donación de plasma o de sangre.



"La donación de plasma podría tener dos o tres días. Y eso (la donación de plasma) no se puede hacer muchas veces", ejemplificó. "Quien dona (sangre) podría tener un par de días, así como quien dona tiene un día libre para no ir a trabajar", agregó.

"Herramienta para mercantilizar la salud"

La iniciativa que será propuesta por el legislador motivó críticas realizadas desde el programa socioeducativo y de salud en cárceles "Nada crece a la sombra": "La redención de pena se regula por ley: es para estudio o trabajo. No puede ser nunca una herramienta para mercantilizar la salud. Menos en una población que habita la complejidad extrema", expresaron a través de s cuenta de Twitter..



"Plantear que presos donen plasma a cambio de redimir pena carece de legalidad y criterio", consideraron.



"Se dice que esta propuesta es para que tengan 'derecho a la solidaridad'. Si se va a plantear en términos de 'derechos', capaz que hay empezar porque se cumplan los derechos básicos", agregaron.



La redención de pena se regula por ley: es para estudio o trabajo.



No puede ser nunca una herramienta para mercantilizar la salud. Menos en una población que habita la complejidad extrema.



Plantear que presos donen plasma a cambio de redimir pena carece de legalidad y criterio. — NADACRECEALASOMBRA (@nadacrece) April 29, 2021

La Comisión de Seguimiento de la Pandemia fue aprobada a principios de abril luego de una iniciativa que fue presentada por legisladores del Frente Amplio.



Actualmente está integrada por Jorge Gandini, Carlos Camy, Gustavo Penadés y Amin Niffouri (Partido Nacional); Germán Coutinho y Carmen Sanguinetti (Partido Colorado) y Guido Manini Ríos en (Cabildo Abierto), por la coalición y por Danilo Astori, Óscar Andrade, Mario Bergara, Daniel Olesker y Alejandro Sánchez por el Frente Amplio.