Gandini molesto con integrantes de la Udelar que "bloquearon el ingreso al Parlamento"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador Jorge Gandini expresó en rueda de prensa y, posteriormente, en redes sociales su molestia con docentes y trabajadores de la Universidad de la República (Udelar) que, según dijo, bloquearon el ingreso al anexo del Palacio Legislativo a legisladores, trabajadores y periodistas", previo a la comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, en el marco de la discusión por el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, a la que asistieron autoridades de la Udelar.

Estamos en pleno diálogo con la UDELAR y, hoy, docentes y estudiantes universitarios bloquearon el ingreso al edificio. Yo no me opongo a las protestas, pero bloquear el ingreso al Parlamento es un exceso, eso está muy mal, bloquearon el ingreso a la casa de la democracia. pic.twitter.com/57PIESlWp1 — Jorge Gandini (@jorgegandini) September 21, 2022

"Estamos recibiendo a la universidad, tratando de ayudarla en un diálogo, y afuera hay una protesta. ​Yo no me opongo a la protesta y estoy dispuesto a defenderla, pero es un exceso bloquear el ingreso al parlamento, eso esta muy mal", dijo Gandini.



Según él, hubo hubo un grupo de personas "entrelazando sus brazos" para bloquear el ingreso al parlamento. "Se lo expresé al rector y compartió mis expresiones. Que quieran manifestar, gritar, está en la lógica de la democracia, pero no impedir el ingreso, eso es un exceso arbitrario. Además, me molestó que hubiera una autoridad pública entre ellos, que no tenía nada que hacer", señaló.



En tanto, el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, dijo en referencia a la movilización que "una cosa es la Udelar como institución y otra son sus gremios, cada uno tiene su forma democrática de expresarse. La forma de expresarse que tiene la institución es como lo acaba de hacer el día de hoy en el Parlamento".