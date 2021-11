Oficialismo interpelará a Paganini y Gurméndez por Antel Arena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Senado aprobó por 16 votos en 28 presentes el llamado a sala al ministro de Industria, Omar Paganini, para que explique los informes y los resultados de las auditorías realizadas al complejo multipropósito Antel Arena.

El convocante y miembro interpelante será el senador blanco Jorge Gandini, quien además llamó a que comparezca el presidente de Antel, Gabriel Gurmendez. La moción fue firmada además por el senador blanco Amín Niffouri, el cabildante Guillermo Domenech y el colorado Raúl Batlle.



También se pedirá que se informe al respecto de "las intervenciones del Tribunal de Cuentas, los pronunciamientos de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y las resoluciones adoptadas al respecto por los organismos convocados", según establece la moción.



"Hemos presentado esta moción, vinculada al artículo 119, porque entendemos que es necesario dar estado parlamentario a un asunto que hemos conocido y accedido a él a través de debates parlamentarios en otras administraciones, en este tiempo también, pero fundamentalmente a través de la prensa, en razón de las novedades que el mismo ha ido arrojando", indicó Gandini.



El legislador indicó que el objetivo no es "terminar con una resolución al respecto", sino "que el asunto tome estado parlamentario y a partir de allí conocimiento público y eventualmente otras consecuencias que se podrán discutir y resolver".



Gandini destacó que la "curiosidad" de este caso es que quien interpelará será la bancada oficialista a un ministro y a un presidente que pertenece también al gobierno.



El senador aseguró que en un primer momento se intentó resolver a través de la comisión general, sin embargo explicó que los tiempos establecidos en esa instancia son acotados y por tanto "no daba oportunidades a un debate".



"Pretendimos obtener un acuerdo para ampliar esos plazos sin necesidad de llegar a los que tiene una interpelación, bastante más modestos pero lógicos también, no alcanzamos ese acuerdo y por lo tanto hemos elegido el camino de la interpelación", dijo.



Gandini consideró que esta decisión se tomó porque consideran necesario "tratar un tema delicado, complicado, sobre el que se han conocido pronunciamientos extremadamente graves" que no pueden quedar ajenos al Parlamento.