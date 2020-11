Gandini: "Hoy le voy a leer al Frente Amplio el presupuesto del 2005 para que haga memoria"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador por el Partido Nacional Jorge Gandini hizo referencia a las críticas por parte de algunos actores de la oposición respecto al artículo 7 del proyecto de Ley de Presupuesto en el que se establece la potestad del Poder Ejecutivo para recortar gastos en caso de que sea necesario.

"Es verdad, el artículo 7 del Presupuesto deja abierta una serie de herramientas para que el Poder Ejecutivo, ante situaciones que no pueda manejar, situaciones no controlables en el desempeño de la economía pueda controlar gastos, pueda recortarlos en caso de funcionamiento de inversión, no de salarios", expresó Gandini este lunes en diálogo con Informativo Carve.

Sin embargo, aseguró que el mismo tipo de artículo fue incluido en la Ley de Presupuesto Nacional del primer gobierno del Frente Amplio. "Yo le voy a leer hoy al Frente Amplio para que hagan memoria. Tengo acá el artículo 34 del Presupuesto Nacional de 2005", expresó.

"Cuando el Frente toma el gobierno en 2005 había una cantidad de incertidumbres, veníamos de la crisis financiera, de la aftosa, veníamos de muchas dificultades sociales y problemas de empleo. Entonces, el artículo 34 del primer presupuesto del Frente Amplio dice: 'Cuando los recursos del Presupuesto Nacional fuera inferiores a lo presupuestado, el Poder Ejecutivo podrá establecer límites de gestión y ejecución en el presupuesto de gastos de funcionamientos, incluida la transferencia de gastos de inversión de todos los incisos del Presupuesto Nacional", leyó el senador.

Gandini indicó que el artículo 34 de ese momento y el artículo 7 actual con iguales y consideró, que incluso, el redactado por el Frente Amplio es "más duro". "El artículo 7 de este Presupuesto permite las limitaciones en la ejecución, pero excepciona al Poder Judicial, a la Anep, a la UTEC y probablemente a alguno más", dijo.

El legislador explicó que ese artículo solo fue establecido en el primer gobierno frenteamplsita y que luego se eliminó en los dos períodos siguientes. "En 2005 se preveía una situación de incertidumbre y nosotros también la prevemos, ¿o alguien sabe cómo va a estar pasado mañana el país?", cuestionó.

"A esta altura nosotros pensábamos que íbamos a tener las fronteras abiertas, no sabíamos que iba a haber una segunda ola (de coronavirus) en Europa ni que íbamos a encontrar un mundo todavía en recesión y cerrado. No calculábamos que no íbamos a tener los ingresos del turismo, ni que íbamos a tener una preocupación como la tenemos ahora con aumentos de contagio que nos puede llevar a tomar decisiones de cierre parcial de la economía, aquello de las perillas", indicó en relación a los dichos del presidente Luis Lacalle Pou.

El senador consideró que "es razonable que el Presupuesto deje alguna herramienta para que el Poder Ejecutivo pueda tener también su propia perilla". En la misma línea aseguró que "los públicos" tienen mayor seguridad de estabilidad laboral en comparación con los privados, que en caso de cierre por pandemia puede ver sus salarios afectados.

El proyecto de ley de Presupuesto ingresó formalmente al Senado el martes 20 de octubre tras su aprobación en la Cámara de Diputados. Un día antes, el presidente de Diputados, Martín Lema, entregó el texto en el Parlamento a la presidenta de la Asamblea General, la vicepresidenta Beatriz Argimón.