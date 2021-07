Gandini dijo que la LUC rige hace un año y no se produjo"ninguna de las calamidades que se pronosticaron" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





El senador nacionalista Jorge Gandini dijo este lunes que “es muy probable que se llegue” a las firmas necesarias que fueron recolectadas por el Frente Amplio y el Pit-Cnt para habilitar un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), pero afirmó que de aprobarse "la gente votaría contra sí misma, porque volveríamos para atrás".

De llegar a un referéndum y aprobarse el mismo, Gandini dijo en 970 Noticias Primera Edición (Radio Universal) que "la gente votaría contra sí misma, porque volveríamos para atrás". "Además hay que pensar en todas las consecuencias jurídicas que tiene. La derogación no anula, por lo tanto, lo que pasó hacia atrás pasó y es validero, pero cambia hacia adelante porque deja vigente lo que había antes de la LUC", dijo y agregó que eso pondría “las cosas como eran antes del 9 de julio del año pasado”.

“La LUC ya tiene un año de vigencia y creo que ninguna de las calamidades que se pronosticaron que iban a generarse se produjeron en ese año y pico de vigencia. No es ni gatillo fácil, no es abuso policial, no es una ley represiva, no han perdido derechos los trabajadores, no se ha conculcado el derecho de huelga”, afirmó.



Gandini dijo que por ahora se debe esperar a lo que indique la Corte Electoral. "Lo que hizo la Corte hasta ahora fue contar, enumerar las hojas. Pero tienen un margen tan importante de plus sobre las necesarias que es muy probable que lleguen", dijo Gandini. “Se pensó, seguramente, que las firmas no iban a estar, creo que ese fue el mal cálculo”, sostuvo.



Además, el senador dijo que, “mirando la historia de otros referéndum el descarte más alto que ha tenido la Corte Electoral en su trabajo fue del 12% y en este caso han presentado un 17% más que las firmas necesarias”, agregó.



En ese sentido, Gandini afirmó que no esperarán al resultado de la Corte para comenzar a “informar” sobre los contenidos de esta ley. “Desde nuestro caso, sin querer sustituir al partido ni a la coalición, que tendrán que ver qué hacen y cómo lo hacen, desde nuestro sector Por la Patria resolvimos la semana pasada iniciar una campaña de información y difusión de los contenidos de la LUC”, sostuvo.

Consultado sobre si consideraba un error no haber salido a defender la LUC antes, Gandini contestó: “No sé si fue un error. A mi me parecía que informar había que informar. Además informar sobre una ley que es buena”.