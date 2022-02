Gandini: “No puedo creer que el Frente Amplio o el PIT-CNT quieran defender a los delincuentes”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador Jorge Gandini realizó una recorrida por distintas zonas de Montevideo este domingo para militar en defensa de la Ley de Urgente Consideración (LUC). “Tenemos que enfrentar no solo a quienes quieren derogar y miran más allá de la LUC, miran la elección que viene. Tenemos que derrotar la mentira, la mala fe. Han contratado para llevar adelante la campaña a un mercenario de la comunicación falsa, y no podemos permitirlo”, expresó el senador en una oratoria en Malvín Norte tras finalizar su agenda.



Gandini expresó que “la LUC recoge un plan de gobierno que ganó y que la gente votó” y que “nos agarró un tiempo difícil donde la prioridad fue la salud y el trabajo de la gente, y hacia allí fue todo. Aún en ese contexto difícil presentamos la LUC, que tiene tiempos y se discutió horas y horas cada día en sesiones de más de 10 horas en el parlamento. Tan bien se discutió que 341 artículos no los cuestionan y que 246 el Frente Amplio votó, más de la mitad, o sea tan mala no debe ser, tan mal no se debe haber discutido”.

El senador nacionalista se refirió a los artículos relacionados a la seguridad pública. Expresó que “se podría decir que el Frente Amplio perdió las elecciones en buena medida por su pésima gestión en la seguridad” y que el exministr Eduardo Bonomi “cada año batía su propio récord, cada año habían más rapiñas, más homicidios, más hurtos, más violencia doméstica, más abigeato por un problema de gestión, de prioridades”.



Además defendió algunas nuevas figuras delictivas plasmadas en la LUC y cuestionó: “¿A quién quiere defender quienes quieren derogar? Yo no puedo creer que el Frente Amplio o el PIT-CNT quieran defender a los delincuentes, pero querer derogar estos artículos, termina en eso”.

Gandini apuntó que “en educación es mentira que han perdido derecho los trabajadores, perdieron poder algunos dirigentes sindicales, pero no derechos. Cuando nosotros protegemos el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad y el derecho de huelga, estamos cumpliendo con la Constitución de la República”.



Para finalizar expresó que a los ciudadanos les pediría que “permitan que termine el período de gobierno y nos evalúen en 2024” y que “el presidente se merece la credibilidad, la confianza y el respaldo de seguir adelante el plazo que le queda”.