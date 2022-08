Gandini sobre Carrera: “Si tiene razón, que ponga sobre la mesa las pruebas y saldrá ileso”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador nacionalista Jorge Gandini fue consultado este martes en rueda de prensa respecto a su par frenteamplista Charles Carrera, que tras ser denunciado por un supuesto encubrimiento, apuntó contra el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y dijo que las acusaciones hacia él “no parecen casualidad”. “Me parece que va más allá de lo prudente, adjudica intenciones, las que nosotros le podríamos adjudicar a él. No colabora. Si tiene razón, que ponga sobre la mesa todas las pruebas y saldrá ileso de todo esto”, dijo Gandini.

“Adjudicar intenciones a un funcionario público que tiene obligaciones, cuando la denuncia partió de una investigación periodística, no del ministro, me parece que es ir un poquito más lejos y tratar de hacer personal un enfrentamiento, que es una manera de achicarlo. No es personal, es institucional”, sostuvo el senador nacionalista.



Carrera fue denunciado este domingo en el programa Santo y Seña (Canal 4) por el supuesto encubrimiento de un hecho ocurrido en 2012, cuando era director general de Secretaría en el Ministerio del Interior. Según el programa, en ese momento, se celebraba una fiesta de cumpleaños en la Comisaría de La Paloma, cuando una bala perdida provocó que un vecino quedara paralítico. En los audios difundidos, Carrera intima a la víctima a no hacer público el caso.

Carrera manifestó ayer en Twitter: "A diez años de un hecho fortuito, el mismo informe relata cómo vira el caso tras el involucramiento del actual ministro del Interior Luis Alberto Heber. No parece casualidad que esto derive en un señalamiento sin sustento y en una denuncia penal, que lo que intenta es deslegitimar mi accionar y afectar mi imagen pública. Es comprensible, tal como cierra el informe, he pedido su renuncia y he trabajado y voy a seguir trabajando como parte de una oposición responsable que le plantea al ministro del Interior que la situación de la seguridad se le fue de las manos, a la vez que lo somete a la justicia por hechos de apariencia delictiva que tuvo como ministro de Transporte en la entrega de nuestro Puerto”.

“Si puede demostrar que nada de lo que se dijo pasó, bien, se terminó”, precisó Gandini respecto a la denuncia. “Si no lo puede demostrar, tendrá consecuencias. Es ahí donde hay que poner el tema, no en el vínculo personal que pueden tener dos personas que están con responsabilidades diferentes, pero muy importantes ambas”, aseguró.



"Hay que ir despacio en este tema, que de confirmarse es grave, y por lo grave que puede ser hay que mirar bien todo antes de sacar conclusiones severas en relación a un colega que es de otro partido y todo, pero que está aquí sentado por el voto popular, y que si se confirman algunas cosas, tiene consecuencias graves, así que vamos despacio y con seriedad en un tema de mucho volumen institucional", indicó Gandini.

La bancada de senadores del Partido Nacional resolvió este lunes pedir una entrevista con el ministro Heber “para conocer, de primera mano, lo relativo a la denuncia que involucra el senador Charles Carrera", había informado Gandini.



Gandini también sostuvo que no quieren entrar en la "polémica pública, ni de condena, ni de respaldo". "Primero hay que conocer los hechos de primera mano”, añadió.