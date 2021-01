Gandini al cruce de Astori: "Con plata ajena es fácil ser guapo"

Astori: "No hay que tener miedo de gastar".

Hay cosas que nunca cambian, por eso la gente los cambió.

Nunca tuvo miedo de gastar lo que no había, endeudado al país. No le pegó a una sola proyección. El defit 2014/19 fue de U$ 11.000 millones. Con plata ajena es fácil ser guapo.