Si gana la oposición se derogará ley de medios

La Asamblea General no consiguió aprobar la integración del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), una parte esencial de la ley de Medios vigente desde 2014. La oposición no dio sus votos porque quedó fuera de la posibilidad de nombrar a alguno de los cuatro miembros del organismo. De todas formas, estos partidos tienen la intención de anular la ley que en realidad se llama de "Servicios de Comunicación Audiovisual" en caso de llegar al gobierno en 2020.

Para llegar a esta conclusión, en la Asamblea General hubo un intenso debate donde la bancada del gobierno defendió su derecho a proponer a Javier Bonilla, Virginia Martínez, Gabriel Kaplún y Daniel Lema, sin dar cabida a alguno de los otros quince postulantes que pasaron la prueba inicial.

La oposición aspiraba a no verse obligada a votar una lista ya pronta sino a utilizar el sistema de cédulas, por el cual se le entrega a cada legislador una planilla con los nombres de todos los habilitados donde se coloca una cruz o marca junto a los cinco nombres que a cada uno le parezcan mejor. Y luego de contabilizar, los que tengan un mínimo de 2/3 de votos (87 de los 130) serían los escogidos. Este sistema, vale aclarar, es el que se ha utilizado hasta ahora para nombrar a los integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), sin que haya habido problemas entre los partidos.

Pero en este caso la comisión de legisladores que elaboró la lista no le dio cabida a la oposición y en la sesión de la Asamblea esta le hizo ver su malestar.

La senadora oficialista Mónica Xavier explicó en sala que si no se conseguían los votos necesarios para esos cuatro candidatos habría que esperar 60 días para que se confirmaran con la mayoría absoluta que puede conseguir la izquierda. Eso sucederá, además, porque los cinco partidos de la oposición no ingresaron a sala en la segunda parte de la sesión, con lo cual si bien había una cantidad suficiente de legisladores para sesionar no estaban los 87 votos necesarios para respaldar a cada candidato.

Solo el frente.

Xavier informó que de los aspirantes que se presentaron, 22 fueron entrevistados por la comisión, de los cuales se seleccionó a los cuatro mencionados. "La ley prevé muchas incompatibilidades para integrar la comisión, y además acreditar experiencia, calificación e idoneidad", dijo. Ninguno de los postulantes alcanzó los 2/3 de apoyo en la comisión.

El senador nacionalista Álvaro Delgado recordó que la ley de Medios "fue votada en diciembre de 2014 exclusivamente por el Frente Amplio".

Aclaró que los partidos de la oposición no compartían "los criterios de elección y no los nombres". "Son demasiadas competencias como para dejar librado a una sola mirada la visión de esta ley", apuntó. "Este consejo tiene discrecionalidad para establecer sanciones por incumplimiento. Va hasta a poder retirarle la frecuencia a una radio. Esto se puede aplicar bien o con una visión restrictiva de la ley. Puede llegar a ser un organismo peligroso", advirtió Delgado.

El senador colorado Pedro Bordaberry advirtió que "este consejo tiene una tarea complicada. Va a poder sancionar, aplicar multas a los medios de comunicación. Va a recibir de los medios sus balances anuales y los va a auditar. Va a monitorear el funcionamiento de los medios".

Y añadió que "las competencias son muy fuertes sobre los medios que juegan un papel fundamental en toda nación democrática", por lo cual respaldó el pedido de sumar al mismo a la oposición.

A su vez, el senador Pablo Mieres (Partido Independiente) dijo que "es ilógico que el presidente (Tabaré Vázquez) elija al presidente de una comisión que va a regular a los medios". De acuerdo con la ley, el quinto integrante de este Consejo será elegido por el presidente de la República y cesará con su mandato.