Si gana Lacalle Pou habrá "un gobierno machete" pero no "catastrófico", dijo Mujica

El expresidente y senador electo José Mujica dijo este martes en Colonia: "Si gana (Luis) Lacalle les va a costar a ustedes que le aumenten el salario, vamos a tener un gobierno machete para repartir, seguramente".

En declaraciones recogidas por Subrayado, el lider del Movimiento de Participación Popular (MPP) dijo en una conferencia de prensa acerca de un posible triunfo del candidato blanco: "No creo que tengamos un gobierno catastrófico porque todos aprendemos de la elección un poco".



Agregó si el Frente Amplio pierde el balotaje del próximo domingo será "una oposición constructiva" y agregó que quiere "evitar en todo lo posible" partir al país "porque hay que gobernar de punta y hacha contra el Frente, contra el movimiento obrero y todo lo demás".



En tanto, manifestó: "Yo no quiero un país partido, tenemos que buscar la forma de más o menos de marchar y de respetarnos".

En la misma línea, el expresidente declaró en la mañana de este martes al programa Doble Click de Del Sol FM. Allí, entre otras cosas subrayó: "Si nos toca ser oposición seremos oposición y no esperen que estemos con una piedra en cada mano"



Pese a que las encuestas muestran un favoritismo para que Lacalle Pou se imponga al oficialista Daniel Martínez en la segunda vuelta, Mujica destacó que no hace "ningún análisis". "Yo soy un luchador. Para mí la vida tiene una causa que voy a luchar y voy a eso. Ya veremos el resultado. Estoy luchando para revertirlo y de no ser así, estaré conforme con que luché", sumó.