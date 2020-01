La futura política laboral de Lacalle Pou conforma al Pit-Cnt

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La reunión de ayer entre el presidente electo Luis Lacalle Pou e integrantes de su futuro equipo de gobierno con la cúpula del Pit-Cnt sirvió para “desmitificar” algunas afirmaciones planteadas por el Frente Amplio en la campaña electoral, según entienden algunos dirigentes en el movimiento sindical.

Es que ayer el futuro presidente conformó a los representantes del Pit que fueron en busca de respuestas sobre el futuro de los Consejos de Salarios, la política de empleo y las modificaciones a la ley de negociación colectiva, entre otros temas.



Lacalle informó a la delegación de la central de trabajadores encabezada por el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira que se mantendrán las condiciones de los Consejos de Salarios en los que se podrán definir no solo los sueldos mínimos por categoría, sino los aumentos de salarios. Incluso, a los dirigentes sindicales no les molestó que se puedan plantear “flexibilizaciones” de los Consejos en determinados casos.

Al término del encuentro, el secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala destacó la disposición del nuevo gobierno para mantener los Consejos de Salarios. Abdala señaló que es “positivo” que cuando en una rama de actividad haya un convenio colectivo “se pacte lo que las partes quieran”. También subrayó que en caso de que en una rama de actividad no haya un convenio colectivo vigente, “el Consejo de Salarios se convertirá en un Parlamento en pequeño de rama de actividad, que vota no solo el salario mínimo, sino el aumento salarial”.

Por su parte, Pereira sostuvo que se trató de una “reunión positiva” porque “en sí mismo, que haya una reunión en los primeros días de enero, entre el presidente electo y la dirigencia del Pit-Cnt es un dato de la realidad muy importante que habla de la forma, pero también del contenido”.

El futuro ministro de Trabajo Pablo Mieres coincidió con Pereira y Abdala en que mantener las condiciones de los Consejos de Salarios es una “señal clara” al movimiento sindical. “Los Consejos van a ir más allá que la fijación del salario mínimo, eso debería ser leído como un elemento muy positivo para la central sindical y con la posibilidad de flexibilizaciones que van a ser determinadas según los casos, según las ramas, según los momentos y según la situación de las distintas empresas”, remató.

La llamada “flexibilización” de los Consejos de Salarios mencionada por el gobierno entrante no generó preocupación en la cúpula sindical. Para el presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), Fernando Ferreira, el sistema puede usarse como “herramienta que tiene que ver con los descuelgues o las particularidades de las empresas”. Sin embargo, señaló que no está de acuerdo con que se fijen los salarios en función de la situación que afronte cada empresa: “No a la aspiración de que se use cuando una empresa diga ‘estoy en problemas, tengo que ver mi situación’”, indicó Ferreira.

Para el dirigente de la bebida, la reunión en definitiva fue para “desmitificar o poner fin a los relatos del lado de algunos actores que decían que se eliminarían los Consejos de Salarios”.



Por el lado de la coalición, acompañaron al presidente electo, la futura ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche; el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; el de Trabajo, Pablo Mieres y su número dos, Mario Arizti. Por el Pit, además de Pereira y Abdala, participaron la vicepresidenta, Soraya Larrosa, e integrantes del Secretariado Ejecutivo como Gabriel Molina, Fernando Ferreira, Martín Pereira y Vanessa Peirano.



Además de los Consejos de Salarios, en la reunión se habló de otros temas. Ambas partes coincidieron en que se debe buscar una respuesta al problema de la pérdida de puestos de trabajo. En este sentido, el Pit-Cnt planteó generar un ámbito tripartito “tanto con los actores sociales como con los actores técnicos y académicos para generar puestos de trabajo de calidad”, señaló Abdala al término del encuentro.



También hubo discrepancias.

Si bien todos coincidieron en el buen clima y lo “positivo” de la reunión, dirigentes sindicales informaron a El País que tienen reparos sobre dos temas puntuales. El primero es sobre la ultra actividad de los beneficios de los trabajadores, que está incluida en el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento para modificar la ley de negociación colectiva tras una queja presentada por las cámaras empresariales ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



Los trabajadores aspiran a que no se tengan que negociar todos los beneficios obtenidos por los trabajadores convenio a convenio cuando los mismos no se encuentren detallados en el acuerdo.

En segundo lugar, los trabajadores remarcaron a Lacalle Pou que ocuparán los lugares de trabajo siempre que sea necesario, luego que el presidente electo comunicara que efectivamente derogará el decreto en el que se amparan los trabajadores del sector privado para ocupar.



Fuentes sindicales dijeron a El País que Lacalle Pou advirtió a los representantes del Pit-Cnt que “se garantizará el derecho de trabajo y de la propiedad, es un mensaje claro, a buen entendedor, pocas palabras”.

“El objetivo es no perder poder adquisitivo” Los sindicalistas quedaron conformes con las explicaciones del gobierno electo que en la reunión cuyos integrantes señalaron que en el próximo período de gobierno, no habrá pérdida de salario real. Este fue uno de los principales motivos de preocupación de la central de trabajadores durante la campaña. El designado ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo ayer que “en el Compromiso por el país se dice expresamente que el objetivo es no perder salario real, no perder poder adquisitivo de salario”.