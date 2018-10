Funcionario de la Intendencia de Florida cobró durante tres años sin ir a trabajar

El pasado 8 de octubre, Adeom Florida y los ediles del Frente Amplio en ese departamento denunciaron que Luis Cabrera, un funcionario del gobierno del nacionalista Carlos Enciso, cobró durante tres años el sueldo de director de Vialidad sin haber acudido a trabajar, al tiempo que también se le abonaba un salario a Leonardo Corujo, quien sí ocupaba el cargo.



"La bancada hizo un pedido de informes con respecto a un funcionario de la intendencia, que fue director de Obras (sic) y según tenemos entendido por los dirigentes de Adeom, esta persona estuvo tres años en su casa, cobrando sueldo y compensaciones. Esto es un hecho irregular y para nosotros es muy grave, porque se sabe que hay otro director de Obras en sus funciones", afirmó Ramón Acosta, edil frenteamplista, a principios de mes en una conferencia de prensa que fue recogida por TV Florida.

El propio funcionario, que se jubiló hace dos meses, reconoció a radio CW33 de Florida que había cobrado un sueldo sin trabajar: "Me calenté, me fui a mi casa y nadie fue a hablar conmigo. Tres años y nadie vino a ocuparse de mí".



Cabrera dijo que el intendente le había comunicado que dejaría de ser director de Vialidad y que lo iban a reubicar pero no le dieron "ni una máquina para trabajar". "Es muy grave lo que pasó, yo estaba en mi casa y a mi nadie me controló ni nada", manifestó.



Esta mañana, Enciso dio una conferencia de prensa junto a su equipo, en la que se refirió al caso de Cabrera.



Allí informó que se había iniciado una investigación administrativa y además "se le solicitó a las dependencias una ratificación" para saber "si hay funcionarios que están fuera del sistema del marcado de ingreso y salida, y si es así, que puede haber algunas excepciones, que se detalle para poder tener fresco el dato que los funcionarios puedan tener".

Según el secretario general de la Intendencia de Florida, Álvaro Riva, la investigación concluyó que Cabrera no cobró el sueldo de director de Vialidad, pero sí estaba recibiendo un salario sin presentarse a su trabajo.



Cabrera, se desempeñó hasta julio del 10 "como funcionario grado 5 del escalafón Oficios y tuvo una compensación del 15% por mayor dedicación".



En agosto de 2010 pasó al escalafón de grado 10 por "encomendarse en la tarea de la dirección de caminería rural en el área de Vialidad". Luego, en junio de 2012 "se le da el grado de director del departamento de Vialidad, que desempeña hasta 2015". Al dejar ese cargo, "se designa a un nuevo director y en ese momento y por razones personales, el funcionario toma 50 días de licencia en forma parcial y por 50 días desaparece de la administración".



"Luego de eso, se produce una situación no documentada en la que el propio funcionario dice haber tenido destino al área de Descentralización donde no desempeñó tareas", señaló Riva.



En conclusión, "el funcionario volvió a su grado 5 con compensación del 15%. En ese grado quedó de ahí en adelante, por lo tanto queda despejada la duda respecto a que no hay dos personas cobrando como director" de Vialidad, indicó el secretario general.



Sobre la denuncia, Enciso sostuvo que "puede haber algo de recibo pero no podemos sacar esto de un marco y un contexto de campaña electoral que arrancó de forma adelantada" y acusó a los ediles frenteamplistas de "desinformar diciendo que dos jerarcas cobraban el mismo sueldo".



Riva criticó a Cabrera, afirmando que dijo "públicamente y con absoluto desparpajo que por haber transcurrido dos meses de su jubilación, él ha quedado exonerado de responsabilidad, cosa que de la investigación administrativa surgirá si tiene responsabilidad o no". "Este es un caso de falta de lealtad de un funcionario", concluyó.