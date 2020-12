Defensa frenó el ingreso del 40% de los que se alistaron a las FF.AA. en noviembre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Defensa cambió los criterios para aceptar ingresos a las Fuerzas Armadas y en el primer mes en que se instrumentaron estas medidas, noviembre, el 40% de las aspiraciones fueron denegadas.

La cartera decidió imponer nuevas reglas luego de fines de mayo, cuando un desertor mató a tres infantes de marina. Uno de ellos también era desertor del Ejército y no se le debió haber permitido el reingreso. Otro había sido relevado ya de otra fuerza por mala conducta. Y el último tenía antecedentes penales, por lo que tampoco debió haber podido alistarse.



Los números advierten que de los 336 aspirantes que intentaron ingresar a las Fuerzas Armadas el mes pasado, 208 (el 61,9%) fueron autorizados, 126 (el 37,5%) quedaron con el ingreso pendiente por no presentar el certificado que comprueba que no tienen antecedentes penales, y a dos (0,59%) les fue prohibido alistarse de forma permanente.

Uno de estos últimos aspirantes fue denegado por ser desertor, en junio de 2020, por una fuerza distinta a la que pretendía ingresar; y el otro por tener una condena por suministro de estupefacientes agravado, en grado de tentativa.



El informe del Ministerio Defensa, al que accedió El País, también advierte que hubo 138 postulantes para ingresar a la Armada Nacional como marineros de playa, y de estos se autorizó el ingreso a 119 (el 86,23%). En tanto, 17 (12,32) tienen el aval pendiente (ocho por tener el certificado de antecedentes judiciales vencido) y nueve (por no haber entregado en tiempo y forma este documento).

A dos (1,45%) de los que quisieron ingresar como marineros de playa también se les denegó el ingreso por “antecedentes negativos”. A uno de ellos por haber cometido una deserción y después haber sido dado de baja por mala conducta del Ejército Nacional. Y al otro por una grave falta contra la disciplina, mala conducta y también haber sido dado de baja del Ejército.

Desertores.

El problema de las deserciones y los posteriores reingresos es histórico en las Fuerzas Armadas. De los 156 soldados o marineros procesados y dados de baja por delitos en 2019, 151 fueron expulsados por desertores. De estos, 130 perdieron sus cargos por no presentarse a trabajar por un lapso mayor a 144 horas (es decir, por más de seis días), y otros 21 se escaparon, en la mayoría de los casos mientras estaban cumpliendo un arresto.



Desde 2014 las Fuerzas Armadas tienen un acumulado de 775 desertores. Nadie sabe dónde están porque hasta 2019 nadie les hacía un seguimiento; es probable, entonces, que se hayan alistado de vuelta en una fuerza distinta de la que fueron dados de baja. La normativa advertía que cada vez que se sumaba un nuevo aspirante, el Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea tenían la obligación de consultar al Ministerio de Defensa para descartar que no se tratase de un desertor o de una persona que hubiera sido dada de baja por haber cometido algún delito.

Tras el asesinato de los marinos, las autoridades de la cartera advirtieron que este cruzamiento de datos no se hacía y decidieron que la división de Recursos Humanos del ministerio fuera la que centralizara esa información.



Para 2020, sin embargo, las autoridades esperan que las deserciones sean menos que otros años, pues muchos se van porque consiguen nuevos empleos, algo más difícil de concretar en tiempos de pandemia. De hecho, prevén para este año un descenso del 25%.