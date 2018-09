“No voy a dejar de ser frenteamplista porque lo diga Mujica ni nadie", dijo Almagro

El secretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró que no se apartará del partido y continuará integrando el Frente Amplio, durante una entrevista con el semanario Crónicas. "No voy a dejar de ser frenteamplista porque lo diga (el expresidente José) Mujica ni nadie", aseguró el excanciller.



Almagro hizo referencia a los dichos del líder del MPP, quien consideró que el secretario de la OEA "quedó afuera del Frente Amplio", y que por tanto no era necesario discutir su expulsión del partido. Al respecto Almagro indicó: "Nadie puede decidir por mí lo que soy o lo que no soy".

"Yo soy esencialmente un defensor de principios democráticos y supongo que hay lugar para ello en el FA", indicó el excanciller uruguayo.



Por otra parte Almagro expresó que al decir que no se debía descartar ninguna opción para derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, no estaba refiriéndose a una intervención ilegítima.

"No fue ese el sentido de mis palabras", aseguró durante la entrevista. "Es muy claro lo que quise decir: que haya un camino hacia la paz, hacia la democracia, que cese la violencia del régimen dictatorial de Venezuela, que cese la intervención cubana y los beneficios petroleros que esta les da a expensas del pueblo venezolano", indicó.



"Hemos condenado siempre y condenaremos cualquier forma ilegítima de intervención, ataque armado, invasión y agresión", agregó.

Almagro ha sido un fuerte crítico del gobierno de Maduro y de la crisis que vive el país bolivariano. "Lo que pasa en Venezuela no admite resignaciones. Tenemos toda la gama de vulneraciones a los derechos humanos presentes en el país –tortura, violencia sexual, privaciones, desplazamientos forzosos, y puedo seguir-", expresó.



"Erróneamente se ha dicho en Uruguay que las sanciones a Venezuela son un bloqueo para el país; no lo son", opinó el excanciller y explicó que "se trata de sanciones a individuos o empresas –en el gobierno o sus familiares o testaferros- señalados por delitos de narcotráfico, corrupción y crímenes contra los derechos humanos".