“El Frente no termina de aceptar la delincuencia”, dijo Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El candidato nacionalista Luis Lacalle Pou pasó ayer buena parte del día encerrado en su comando de Bulevar Artigas, preparando el debate del martes con sus asesores. Salió entrada la tarde y enfiló rumbo a la Ciudad de la Costa, donde cerraría la jornada con un acto. Pero, de camino, se cruzó con una actividad frenteamplista. “Pasé frente a un comité del Frente y justo me agarró un semáforo. Abrí la ventana y estaba un exjerarca importante del Ministerio del Interior, ahora devenido en senador”, contó Lacalle, en referencia al senador del MPP Charles Carrera. “Y yo escuchaba y tenía unas ganas de bajarme”, admitió Lacalle, generando risas generales en el público.

Entonces pensó que “debe ser una charla de Austria, Suecia o Noruega, no puede estar hablando de Uruguay”. Y Lacalle entonces alertó: “Lo que más me preocupa no es la mentira, es la negación” de parte del oficialismo.



Después criticó que desde el Frente Amplio “caen en la tonta creencia que descalificando, consiguen votos”. El candidato nacionalista habló de impuestos y tarifas, un tema en el que suele centrarse en sus actos. “El uruguayo no aguanta más. En Uruguay no se aguantan más los impuestos y las tarifas”, afirmó y dijo que eso afecta a los grandes y chicos.



“Esa es una discusión fundamental, yo la traté de tener la campaña pasada. Ahora va a ser distinto por suerte. La vez pasada el Frente le mintió a la gente: dijo que iba a hacer una cosa e hizo otra”, indicó el senador blanco, con la voz cascada.



También hubo referencias a la inseguridad, uno de los temas principales de esta campaña electoral. “La seguridad está asolada por la delincuencia que se siente impune en nuestro país. La gente pide alguien que venga y le saque la orfandad en materia de autoridad”, indicó Lacalle. “Y no me digan que no se puede”, afirmó. Después mencionó ejemplos de países de la región que lograron bajaron la cantidad de delitos.

¿Por qué falló el Frente Amplio en el tema seguridad? “El error es profundo de base e ideológico. No entienden cómo definir, no terminan de aceptar la delincuencia y por ende no la pueden combatir y eso no lo arregla la plata”, respondió Lacalle en Lagomar ante decenas de militantes. “La cadena de mando quedó trunca”, indicó.



Y al final habló de Canelones. “Soy lo que soy en política gracias a este departamento. Yo soy los errores, los tirones de orejas que me dieron acá”, recordó Lacalle, ya que allí se inició su carrera política.

Coalición.

Lacalle se refirió en Ciudad de la Costa del acuerdo con otros partidos políticos, de cara a un eventual gobierno de coalición en 2020.



De eso viene hablando desde hace varios días. En el Partido Nacional creen que después del 27 de octubre Lacalle Pou deberá dar señales firmes de que habrá una inédita coalición de partidos que se puede hacer cargo del gobierno. Y por eso Lacalle afirma que este es un momento de pensar en la coalición que lo apoyará de cara a un balotaje frente al candidato frenteamplista Daniel Martínez.



“A los socios (de gobierno) los quiero gordos, no los quiero flacos; quiero socios fuertes”, dijo Lacalle el jueves pasado en Castillos, en referencia al candidato colorado Ernesto Talvi, pero también a Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), a Pablo Mieres (Partido Independiente) y a Edgardo Novick (Partido de la Gente). “Si no somos capaces de tener buenos vínculos interpersonales, estamos en el horno”, agregó después y aseguró que él personalmente tiene buena relación con los demás candidatos de la oposición.



“Me he dedicado a cosechar una buena relación humana por encima de las diferencias políticas y eso me habilita el 27 de octubre a hablar con todos y cada uno de ellos para conformar el gobierno”, dijo Lacalle, durante la gira que lo llevó por localidades del interior.