Frente sale a defender las políticas sociales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En unos días, el Partido Nacional oficializará el pedido de una investigadora de irregularidades en el Ministerio de Desarrollo Social. El oficialismo recibió ayer a la ministra Marina Arismendi y no se quedará con los brazos cruzados. Todo lo contrario, el Frente Amplio saldrá a defender las políticas sociales.

Del intercambio con la ministra, los sectores y bases de la coalición surgió una posición mayoritaria. Si quieren hacer la denuncia penal de las supuestas irregularidades que la hagan, pero para qué esperar tres meses de investigadora. En esos términos se procesó la discusión en la Mesa Política, dijeron a El País fuentes políticas.

Es año electoral y en la izquierda parecen no estar muy de acuerdo con la habilitación de una nueva investigadora parlamentaria, tal como sucedió con Ancap o la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). De todos modos, la decisión no le compete a la Mesa Política. Será la bancada que tome una resolución, una vez que el diputado Martín Lema presente formalmente el pedido.

El precandidato y senador Luis Lacalle Pou planteó la conformación de una investigadora luego de que El País informara que el Mides le dio la administración de un refugio a un edil comunista en el año 2014 pese a que este no tenía experiencia y solo quería tener una radio comunitaria.

Por su parte, Lema denunció que el Mides realizó contrataciones “a dedo” no solo vinculadas a planes o programas, sino para compras de artículos de papelería e impresiones, las cuales fueron observadas por el Tribunal de Cuentas.

Arismendi respondió ayer en un largo informe a la Mesa Política, donde básicamente argumentó que los gastos sociales no se manejan igual que otros que implican solo la compra de materiales. Ya que algunos de los gastos son urgentes y por eso considera que se debe legislar mejor sobre el tema.

Tras la Mesa Política, el presidente del Frente Amplio Javier Miranda manifestó “orgullo” por la tarea de formación que se desarrolló en materia de políticas sociales. “Seguramente quede mucho por hacer, pero hemos tenido avances notables”, indicó.

Miranda consideró que el pedido de la investigadora se interpreta por la izquierda como “una movida de campaña”. “Se intenta generar un estado de situación proclive a un determinado uso de la campaña electoral con fines electorales”, señaló.

El titular de la coalición manifestó el “respaldo absoluto” al trabajo de Arismendi y su equipo. Se reafirmó tanto la política pública como la gestión administrativa del ministerio.

En duda

Hace unos cuantos meses atrás, el diputado Darío Pérez (Liga Federal) lanzó una advertencia a su bancada: votaría todas las investigadoras parlamentarias en la que existiera sospecha de corrupción. Por lo que muchos diputados oficialistas se preguntan si Pérez concederá su voto para investigar la gestión del Mides.

El voto 50 es un tema que preocupa al Frente Amplio, porque tal como reconocen varios diputados quedó demostrado que no es automático, ya que en varias oportunidades Pérez votó con la oposición.

Pérez no tiene posición tomada sobre la investigadora del Mides y no está previsto que participe en ningún ámbito de coordinación de bancada hasta abril, fecha en que se levanta la suspensión que le impuso el Frente por no haber votado dos artículos del Presupuesto.

Arismendi: “El Mides molesta a los que gobernaron antes”

La ministra Marina Arismendi consideró que rindió cuentas a la Mesa Política de lo actuado hasta ahora. “Mostramos como por primera vez tenemos una política dirigida al Sistema de Cuidados, al crecimiento exponencial de los centros CAIF”, subrayó.

Destacó que “se saca gente de la pobreza” por medio de diferentes políticas como Consejos de Salarios. “El Mides es lo que los otros no hicieron nunca, es poner primero a la gente. Eso de primero el pueblo es la esencia de la izquierda”, acotó la ministra en conferencia de prensa en la sede del Frente Amplio.

La jerarca aseguró que es “normal” que “aquellos, los que gobernaron durante décadas de espaldas a la gente, el Mides le moleste”, en referencia a blancos y colorados. Dos días antes, tras reunirse con la bancada de Diputados, la ministra fue aún más dura al afirmar que “ensuciar la gestión y ensuciar las políticas sociales es la antesala de cortarlas”. “Yo creo que estamos en una campaña electoral muy difícil y muy dura y no quiero bajar a ese nivel, quiero mantenerme en el nivel de cuando yo era oposición, de cuando yo luchaba en contra de los gobiernos de turno. Nunca hicimos determinadas cosas, había líneas que no se cruzaban porque el daño era a la democracia”, consideró en alusión a los legisladores del Partido Nacional que promueven una investigadora parlamentaria sobre su gestión en el ministerio.