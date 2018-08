El Frente quiere apurar la reforma de la Caja Militar

El Frente Amplio piensa aprobar mañana martes 21 el proyecto de ley por el cual se reforma el sistema de previsión social militar, previo pasaje en esta jornada por la comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado. La reforma sigue siendo una tarea pendiente para el Frente Amplio. Hace más de un año un proyecto de ley del Poder Ejecutivo está en el Parlamento, pero debido a las diferencias internas hasta ahora sigue sin aprobarse.

Año a año también aumenta el déficit del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Solo en 2017 se tuvieron que volcar US$ 447 millones para el pago de las pensiones y jubilaciones. Según las proyecciones del Ministerio de Economía, en 2020 esa cifra trepará a US$ 700 millones.



El primer punto de desacuerdo tiene que ver con quiénes quedan comprendidos dentro de la reforma, es decir cuál es el ámbito de aplicación. El Ejecutivo planteó que el personal que tenga causal de retiro y no menos de 20 años de servicio se regirá por el estatuto vigente, a la fecha de promulgación de la ley, sin perjuicio de lo que se disponga en la misma.



Pero el Movimiento de Participación Popular (MPP) pidió que en lugar de menos de 20 años sean más de 10. Mientras que el grupo IR (de la diputada Macarena Gelman) propuso que sean más de 15 los años. Los demás grupos acompañan la propuesta de 20 años planteada por el gobierno. Si se bajan los años, serán menos los militares que quedarán comprendidos dentro de la reforma, explicaron las fuentes consultadas por El País.



Dentro del astorismo entienden que el proyecto de ley para reformar la Caja Militar tiene que votarse “cuanto antes”, ya que es necesario comenzar a abatir el déficit que crece año a año.



El ministro de Economía Danilo Astori ha reiterado más de una vez que la reforma de la denominada Caja Militar “es una reforma imprescindible que tiene que encarar el país”. Sin embargo, las diferencias en el oficialismo sobre este tema están presentes desde el primer día que se remitió el proyecto al Parlamento, el 26 de mayo de 2017.



La comisión se reunirá hoy a las 13 horas en el Senado.