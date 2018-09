En el Frente se pasan factura por Caja Militar

El accionar del "canario" de San Carlos, como le dicen en su grupo, o del diputado "rebelde" Darío Pérez fue motivo de discusión ayer en la Mesa Política del Frente Amplio. Después de varios cuestionamientos a su conducta comenzó el pase de facturas dentro de la coalición.

Asamblea Uruguay planteó que se debía respetar la "unidad de acción", en referencia a la negativa de Pérez de votar la reforma de la Caja Militar si no se acota el período de transición de 15 a 5 años para personal subalterno. Ese no fue el único cuestionamiento. La Vertiente Artiguista, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y el Partido Obrero Revolucionario (POR) marcaron distancia del legislador.

El delegado de la Vertiente Artiguista Daoiz Uriarte, lamentó en la Mesa que se haya tildado al sector de "estalinista", por proponer que se considere autoexcluidos a los dirigentes que no cumplan con la disciplina partidaria.

El malestar con el diputado "rebelde" es evidente a nivel de la bancada del Frente Amplio y las intervenciones de ayer en la Mesa Política mostraron eso. Después de escuchar las críticas, el representante de la Liga Federal, José Antonio Maldonado, decidió tomar la palabra para hacer una defensa acalorada de Pérez. Terminó emocionado, lo que llamó la atención de los presentes, contaron a El País dirigentes políticos.

Maldonado dijo que algunos en la izquierda tienen "el síndrome de Estocolmo" y nombró como ejemplo al exministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro y a otros "connotados dirigentes" que según él otorgaron prerrogativas a militares para que pudieran jubilarse. "Si no sale este proyecto no es por culpa del canario de San Carlos, es porque las cosas no se hicieron como se debía", señaló Maldonado.

Pero eso no fue todo. En su discurso aludió también a diferencias entre ministros y entre diputados y senadores por diversas leyes. Entre ellas nombró el proyecto que habilita la enajenación de predios del Dique Mauá para la construcción de una terminal de pasajeros. Esta iniciativa fue votada por toda la bancada del Frente en el Senado, pero generó la oposición de varios sectores en la Cámara de Representantes. Incluso la Departamental de Montevideo del Frente rechaza la aprobación de esta norma.

Maldonado dijo que se cuestiona el "perfilismo" de Pérez en los medios, pero no se juzga con la misma vara a otros dirigentes como la senadora Constanza Moreira. "¿Eso no es perfilismo?", preguntó.

"El compañero Danilo Astori dijo que el Plenario del Frente no es competente para resolver el TLC con Chile y nadie le dijo nada", recordó Maldonado en una defensa cerrada de Darío Pérez. No faltaron cuestionamientos a la Vertiente. Maldonado dijo que habría que enviar al Tribunal de Conducta al diputado suplente Alejandro Steineck, exfuncionario de Exor, empresa que le acaba de ganar un juicio por US$ 7 millones a Ancap. Consultado sobre la crítica, Uriarte dijo que Steineck no tiene problemas de comparecer ante el Tribunal de Ética, pero no hay norma que impida hacer un juicio al Estado. "Si fuera así ningún abogado que litigue contra el Estado podría ser frenteamplista. Es un disparate", indicó. Además Steineck fue exonerado por la Justicia Penal por el caso Ancap y compareció ante el Tribunal de Ética de la Vertiente sin consecuencias.

Sanción.

La Liga Federal se reúne hoy en Young para analizar los pasos a seguir. Ayer, Maldonado dijo que confía en que se llegará a una "solución frenteamplista", que permitirá alcanzar un acuerdo por la Caja Militar. Fuentes políticas consultadas por El País indicaron que extraoficialmente hay quienes entienden dentro de la bancada que la única forma de disciplinar a Pérez es impedirle el uso del lema en las próximas elecciones, en caso que una vez más desafíe el mandato político y evite la aprobación del proyecto de ley de Caja Militar.

Negocian sobre la base del tope jubilatorio

El diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio presentó su alternativa para modificar la reforma de la Caja Militar. "Estamos conversando y he encontrado buena disposición al diálogo. La reivindicación nuestra es tal cual la que tiene el diputado Darío Pérez de evitar que se perjudique al personal de tropa, porque la reforma castiga a los más débiles", explicó Rubio.

En ese marco, Unidad Popular planteó cambios en los topes jubilatorios para los altos oficiales, al entender que hay una gran diferencia para los que se jubilan mediante el Banco de Previsión Social, ya que cobran como máximo alrededor $ 65.000. "No puedo hablar por el Frente Amplio, pero puede haber un acercamiento a lo que planteamos nosotros. El eje nuestro es no dejar afuera de la posibilidad de jubilarse a mucha gente que no podría jubilarse si se aplica tal cual vino la reforma", añadió.

El presidente del Centro Militar, Carlos Silva, dijo a El País que se mantienen en contra del proyecto de ley de reforma del Servicio de Pensiones y Retiros de las Fuerzas Armadas. "Estamos en desacuerdo con los cambios que se vienen manejando", señaló. Y opinó que la posición asumida por el diputado de la Liga Federal es "bienvenida".

Silva dijo que la ley se tendría que haber consultado con el personal militar antes de ser enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento. En tanto, opinó en contra de bajar el tope a las jubilaciones de los altos oficiales por ser "derechos adquiridos".