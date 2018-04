El Frente convoca a marcha en respaldo al expresidente Lula

El apoyo del Frente Amplio al expresidente de Brasil Luiz Inácio "Lu-la" da Silva no quedará solo en una declaración. La coalición convoca a participar hoy de una marcha frente a la Embajada de Brasil en reclamo de la liberación del principal referente de la izquierda en la región.

La decisión de participar de esta actividad coordinada con el Pit-Cnt fue tomada por el Secretariado de la coalición. Consultado por El País, el secretario político del Frente Amplio, Gonzalo Reboledo, dijo que la idea es "participar y convocar a la marcha". "Sin duda que a las 19 estaremos ahí en la embajada", aseguró.

"Vai ter luta", dijo el presidente de la coalición Javier Mirada el pasado 5 de marzo en el acto de la Plaza Seregni. La mayoría de la coalición coincide con Miranda en que es necesario respaldar a Lula ante una condena para la que entiende que no hay pruebas.

Sin embargo, Asamblea Uruguay se retiró de la Mesa Política cuando se sometió el asunto a votación por entender que no era conveniente respaldar a Lula. Consultado ayer por radio Sarandí, el ministro Danilo Astori dijo que los integrantes del gobierno no se deben expedir sobre temas que afectan al pueblo de Brasil. "Yo creo que nosotros no debemos opinar sobre lo que está pasando, hay que dejar actuar a la Justicia y respetar mucho las decisiones que se tomen en el país vecino", señaló. En otros sectores como el Movimiento de Participación Popular y el Partido Comunista se mantiene una posición de firme defensa del expresidente de Brasil.

#YoSoyLula, #LulaLivre y #LulaValeALuta son los hashtags usados por el MPP para invitar a participar en el acto de hoy. "Todos y todas a la Embajada de Brasil", señala el texto de la convocatoria.

Desde el Partido Comunista se hicieron contactos con el MPP para organizar una defensa de Lula en Uruguay. El pasado domingo se reunió el secretario general del PCU con el expresidente José Mujica y la vicepresidenta Lucía Topolansky justamente para dialogar sobre posibles acciones.

Consultado por El País, Castillo dijo que le trasmitió a Mujica una invitación realizada por el círculo de Lula, para que pueda visitarlo en prisión. "Lo han estado invitando y él está chequeando si en algún momento puede darse una escapada para visitarlo en la cárcel. Se puede decir que Pepe Mujica lo evalúa", agregó.

El encuentro fue consignado en la página web del Partido Comunista bajo el título: "Organizando la solidaridad". "En la reunión se analizaron medidas solidarias en defensa de la democracia, con la lucha del pueblo brasileño y en solidaridad con el compañero Lula, injustamente preso", señala el texto de la nota publicada por el sector.

Tanto el MPP como el PCU mantienen una relación de cercanía con el Partido de los Trabajadores y promueven que el Frente Amplio se sume al Comité en Defensa de la Democracia en Brasil, del que forma parte el Pit-Cnt. La primera actividad organizada por la central en respaldo de Lula contó con Topolansky como oradora.

Si bien el Frente no envió una delegación a Brasil en respaldo a Lula, sí viajaron sindicalistas pertenecientes al Partido Comunista. Se trasladaron hasta Curitiba, al campamento por la libertad de Lula, el presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) Daniel Diverio, Laura Alberti y Gabriel Mazzarovich, director de El Popular.

Condenan represión de Israel en Franja de Gaza

El Secretariado del Frente Amplio aprobó una declaración en la que expresa su más enérgica condena “a la brutal represión ejercida por el ejército israelí sobre el pueblo palestino, que tuvo lugar el pasado 30 de marzo, en la movilización denominada la “Gran Marcha del Retorno”.

“Manifestamos nuestra absoluta y total solidaridad con el pueblo palestino y especialmente con las víctimas y sus familias”, señala el texto de la resolución del Frente Amplio.

Además, se reclama una urgente investigación, “independiente y transparente”, sobre estos hechos por parte de la Organización de Naciones Unidas. “Exigimos el cumplimiento irrestricto de todas las resoluciones de este organismo”, finalizan. Antes, el Partido Socialista había cuestionado la violencia ejercida en Gaza por parte de Israel.