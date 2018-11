Frente busca modificar ley sobre ingreso de tropas

Bush padre y Bush hijo visitaron Uruguay, en 1990 y 2007, y con ellos ingresó personal militar y armamentos. Pero en ninguna de las dos oportunidades se envió un pedido de autorización al Parlamento, como sí se hizo ahora en ocasión de la cumbre del G20 en Buenos Aires. Ante la resistencia que genera este proyecto de ley en la bancada oficialista se analizan modificaciones al texto.

Los encargados de defender la iniciativa ante la bancada fueron el ministro de Defensa Jorge Menéndez, el subsecretario Daniel Montiel y el vicecanciller Ariel Bergamino. En la comparecencia dejaron en claro que se trata de un proyecto de ley discutido en el Consejo de Ministros y como tal representa a todo el gobierno. Esto, en alusión a los cuestionamientos que surgieron de parte de algunos sectores como el Partido Comunista, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y Casa Grande.

"¿Por qué Estados Unidos establece una base acá en Uruguay y no en Argentina?". Esa fue una de las primeras preguntas que recibió el ministro ayer de parte de los legisladores oficialistas. Menéndez argumentó que hay convenios y tratados de cooperación en materia de defensa donde Uruguay se comprometió a brindar apoyo logístico en determinadas circunstancias. Entre otros países existen acuerdos con Estados Unidos, Brasil, Rusia, China, Italia y Alemania. Con Argentina hay un convenio de cooperación referido al espacio aéreo.

En total se habla de un contingente conformado por cuatrocientos estadounidenses, entre civiles, militares y miembros del Servicio Secreto, más ocho aviones de logística y apoyo a la seguridad. Estos equipamientos y aeronaves ocuparían un espacio que se piensa reservar en el Aeropuerto de Carrasco. Luego el personal tiene que cumplir con los controles de rigor que se exige a cualquier persona que ingrese al país, esto incluye el pasaje por Migraciones, Aduanas y controles sanitarios, aseguró ayer el ministro. Como forma de lograr los consensos necesarios en la interna del Frente Amplio, se analiza a nivel de bancada la posibilidad de modificar el artículo dos —que habilita el ingreso de tropas de otros países que participen del G20— o agregar uno nuevo. Si se aprobara esto, cada uno de los países que quiera usar a Uruguay como base logística debería informar previamente al Parlamento qué tipo de material ingresaría.

No votan.

"En principio no lo votaríamos", dijo a El País el diputado comunista Gerardo Núñez acerca del proyecto en cuestión. A lo que agregó: "El ministro de Defensa transmitió las razones y fundamentos y estuvo correcto en su planteamiento. Nosotros no compartimos el enfoque".

Los efectivos estadounidenses estarán desde el lunes 26. Foto: AFP

Núñez dijo que "es difícil de arreglar" una salida, ya que los comunistas se oponen al ingreso de tropas extranjeras. "Vienen a convulsionar aún más el Estado de situación de la región y nos parece que no hay que echar más leña al fuego", explicó. Para el diputado Carlos Coitiño (PVP), las explicaciones del ministro fueron "insuficientes", pero aún su sector no resolvió los pasos a seguir. Otro que cuestiona el proyecto es el diputado "rebelde" Darío Pérez.

Por su parte, el diputado socialista Roberto Chiazzaro dijo a El País que no tiene problemas de votar. "Hablar de invasión nos parece fuera de lugar porque quien invade no pide permiso. Es una presencia que en mi caso particular me incomoda, pero entendemos que hay una colaboración internacional", afirmó.

Consultado el coordinador de bancada y diputado Felipe Carballo (Lista 711) dijo a El País que la próxima semana se fijará posición acerca de la solicitud para el ingreso de las tropas. "Se trata de un proyecto de ley analizado por el Consejo de Ministros y aprobado por unanimidad. Y todos los sectores políticos que están representados allí votaron a favor", destacó el coordinador.