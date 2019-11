El Frente Amplio tranca interpelación a Orsi en la Junta de Canelones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El edil y diputado electo del Partido Colorado Walter Cervini denunció, a través de su cuenta de Twitter, la actuación de los representantes del Frente Amplio en la Junta Departamental de Canelones por no aceptar un llamado a Sala al intendente Yamandú Orsi, mientras que, indicó, sí aprobaron la licencia del jefe comunal para coordinar la campaña electoral de Daniel Martínez.

“El Frente Amplio no habilita llamado a Sala del intendente Yamandú Orsi acusado por la Justicia de omisión por no cumplir con sus competencias y de graves casos de clientelismo político. Y le votan la licencia para que comande la campaña política”, escribió Cervini.

El Frente Amplio no habilita llamado a sala del Intendente @OrsiYamandu acusado por la justicia de omisión por no cumplir con sus competencias y de graves casos de clientelismo político y le votan la licencia para que comande la campaña política pic.twitter.com/H63DTdccyI — Walter Cervini (@Wcervini) November 6, 2019

Varios ediles habían enviado una carta al presidente de la Junta canaria, Miguel Sanguinetti, solicitando se incluyera como “grave y urgente” el tratamiento de una carta de Adeom Canelones en la que el sindicato expresa “su más profunda preocupación y repudio al clientelismo político que viene llevando la administración en este último tiempo”, mencionando que “dicho clientelismo ha llegado a tal extremo que se contratan directamente a referentes de la fuerza política que gobierna, no solo a nivel departamental sino también a nivel nacional”.



Esto se suma a “las distintas publicaciones en redes sociales donde se denuncian con nombre y apellido determinadas contrataciones por parte de la Intendencia en este año electoral” y a que el intendente electo, profesor Yamandú Orsi, “se ha dedicado este mes a ser jefe de campaña del candidato del oficialismo”.



Cervini indicó a El País que ya hay una denuncia realizada por Adeom Canelones “en donde especifican que se avasallan los derechos de los trabajadores municipales, no respetando la carrera funcional” y que “el clientelismo ha llegado al extremo de que se contratan directamente referentes políticos de la fuerza en todo el país”.



El legislador colorado indicó que también se denunció al intendente porque, al contrario de lo acordado con el sindicato, hay personas que están entrando directamente al cargo de jefes mientras que los funcionarios “comunes y corrientes” tienen que “sortear una cantidad de obstáculos”.

Fallo judicial.

Cervini explicó que Orsi también es acusado por otra “irregularidad”. Y estro es porque además del denunciado “clientelismo político”, existe un fallo judicial sobre los asentamientos que crecen en el departamento.



“Hay un fallo judicial que salió el 22 de octubre y que es la segunda sentencia luego de que en 2018 el Poder Judicial intimara a la Intendencia dándole un plazo de 180 días para que le diera cumplimiento a la ley de ordenamiento territorial”, pero todavía no se cumplió, indicó el diputado electo.



“La Intendencia no ha puesto un freno en los asentamientos, ni en la creación ni en la multiplicación, ni cuando van aumentando en cantidad de casas y de gente”, destacó.



Cervini informó que para que estos dos asuntos fueran tratados se necesitaba un mínimo de 16 votos, que tienen que incluir a representantes del Frente Amplio. Sin embargo, los ediles del oficialismo no votaron y los temas no pudieron ser ingresados.



“Cabe destacar que para hacer el llamado a Sala se necesitan 11 votos. Y ese día había 11 ediles de la oposición, que probablemente luego del debate votarían el llamado. El Frente detectó esto y la manera más segura de bloquearlo fue no permitiendo que ingresara al orden del día”, dijo Cervini.