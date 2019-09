El Frente Amplio "no puede seguir" porque Uruguay "no resiste cinco años más de lo mismo", dijo Manini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato presidencial por el Partido Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo este lunes que el Frente Amplio "no puede seguir en el gobierno" porque "este país no resiste cinco años más de lo mismo".

Manini sostuvo en el programa Claves Políticas, de Nuevo Siglo TV, que el Frente Amplio "llega con las banderas de la cristalinidad, de terminar con actos de corrupción, y termina siendo por lo menos tan corrupto como lo que había denunciado durante décadas".



Durante la entrevista televisiva -que se emitirá completa este lunes a partir de las 21 horas- el presidenciable destacó que votará al candidato blanco Luis Lacalle Pou o el candidato colorado Ernesto Talvi, si alguno de los dos pasa a la segunda vuelta. En tal sentido, enfatizó: "Es indiferente (cuál de los dos pase), acá lo que importa es el país. Lo que haya dicho o hecho Talvi es totalmente secundario". De esta manera, el ex comandante en jefe del Ejército recordó las diferencias públicas que mantuvo con el candidato colorado.



En tanto, Manini destacó que su partido va a "apoyar sin ningún tipo de condicionamiento lo que signifique el cambio en el Uruguay". Dijo que el 24 de noviembre -fecha fijada para un eventual balotaje- "el nuevo presidente electo sabrá si nos necesita, si no nos necesita, nosotros siempre, en toda circunstancia estemos donde estemos, en el Poder Ejecutivo, o en el Parlamento, vamos a tratar de ser parte de la solución y no poner palos en la rueda, porque lo que está en juego acá son las soluciones a los grandes problemas de la gente".



El ex comandante en Jefe del Ejército subrayó que quiere que a partir del 1° de marzo de 2020 empiece "una nueva época" en la cual todos, "incluso con frenteamplistas", entiendan que "este país sale adelante con el concurso de todos, y no con una mitad proponiendo y la otra poniendo palos en la rueda" para "no caer en una grieta".



Al respecto, Manini dijo que su fuerza, Cabildo Abierto, busca "constituirse en un viento renovador, en algo que en definitiva, le de más fuerza a la democracia" porque "si hay un descreimiento en los partidos políticos, indudablemente la democracia se debilita, y eso no es bueno para el Uruguay".



Por otro lado, el candidato -que se presenta como la cuarta opción de los votantes según los últimos sondeos- planteó que en caso de resultar electo presidente revisará el contrato de la segunda planta de celulosa de UPM en el país, y "capaz haya que ir a algún juicio internacional". Manini señaló que si tienen los elementos para recorrer este camino, lo harán y plantearán "con firmeza" su posición porque "se ha negociado desde un posición de debilidad". En tal sentido, remarcó: "No tenemos por qué someternos al condicionamiento que nos deja un gobierno en retirada, en una negociación que creemos que fue mala para el país".



En tanto, se opuso a la construcción por parte del Estado del Ferrocarril Central, -que llevará la producción de la segunda planta de celulosa desde Paso de los Toros al Puerto de Montevideo- porque entiende que "capaz que por la cuarta parte de ese dinero se salvan sectores productivos que generan miles de puestos de trabajo en el Uruguay" y puso el ejemplo del sector lechero y granjero, que "dejan muchos más puestos (de trabajo) que UPM".



En la entrevista televisiva, Manini destacó la tarea de los militares en el control de las fronteras y del perímetro de las cárceles. En tanto, propuso la creación de una "cárcel especial de alta seguridad manejada por las Fuerzas Armadas" donde estén recluidos los "narcotraficantes y pesos pesados del delito". Allí, se buscará que "realmente el aislamiento sea real, y que el control de los presos sea total y en manos de militares, porque van a aplicar un concepto diferente, un concepto de relevo periódico cada 15 días de toda la guardia".



Sobre la postura que debe encarar Uruguay en la región, convulsionada por un lado por las medidas del presidente brasileño Jair Bolsonaro y un eventual cambio de gobierno en Argentina, que vive una crisis cambiaria y financiera, Manini destacó que el Mercosur tiene que "actuar como bloque" y "buscar las negociaciones con la mayor cantidad de países del mundo".