El Frente Amplio retiene al votante joven, pero la edad perdió peso en las elecciones

Si en las elecciones del último domingo de setiembre solo hubiesen ido a votar los más jóvenes, el Frente Amplio habría obtenido la victoria en seis departamentos (los tres en los que efectivamente ganó y los tres más disputados: Río Negro, Paysandú y Rocha). Pero si en los mismos comicios solo hubiesen sufragado los más adultos, el partido de coalición de izquierda solo se habría apoderado de Canelones. Ni siquiera en Montevideo, donde la izquierda gobierna desde 1989, habría conseguido el triunfo.

La edad fue una de las claves del voto de los uruguayos en los últimos ciclos electorales. Tanto que podría adaptarse a una versión local aquella frase que erróneamente se le atribuyó al ex primer ministro británico Winston Churchill: “Si no eres liberal a los 25 años, no tienes corazón. Si no eres conservador a los 35, no tienes cerebro”.

Sin embargo, al analizar los resultados finales de la última elección, y teniendo en cuenta el promedio de edad de los circuitos, la edad del votante sigue siendo relevante, pero parece perder peso. O, dicho de otro modo, la distancia entre los bloques no está tan marcada por los años como antes.



En los circuitos electorales del país cuyos promedios de edad son menores de 47 años, el Frente Amplio obtuvo la mitad o más de los votos. En ciclos electorales pasados llegó a superar al 60%.



Eso sí, la tendencia general se mantiene: el apoyo a la izquierda comienza a mermar acorde se avanza en la edad.

Resultados votos FA coalición

A la coalición multicolor le sucede el efecto inverso: vota mejor en los circuitos de más adultos. Esto es tan así que en aquellos lugares en los que votaban los mayores de 60 años, la coalición de gobierno se quedó con seis de cada 10 votos.



Esta parecería ser la razón por la cual el lema Partido Independiente, bajo el que compitió la coalición en Montevideo, vota mejor a medida se avanza en los tramos etarios.



Pero a la interna de los otros partidos del bloque multicolor ya no está tan presente el factor edad: los blancos y colorados votan apenas mejor entre los más adultos. En algunos departamentos, de hecho, el voto a los partidos fundacionales es más fuerte entre los jóvenes.

La versión uruguaya del Comparative Study of Electoral Systems -un proyecto que analiza la marcha electoral en 58 países y que en Uruguay lideraron la Universidad de la República y la consultora Factum- constata que entre los frenteamplistas cae la transmisión generacional del voto.



Según el relevamiento, un 50% de los hijos de frenteamplistas votaron al Frente Amplio en el último ciclo electoral. Sin embargo, en 1999, el politólogo Felipe Monestier había informado que más del 70% de los hijos de frenteamplistas habían sufragado por el FA.

“Cuando un partido está mucho tiempo en el gobierno deja de ser encantador entre los jóvenes”, explicó la investigadora Lucía Selios.



Esto quedó comprobado en las últimas elecciones en España. El analista Kiko Llaneras demostró que los más adultos se inclinaron por el bipartidismo entre el PP y el PSOE. En cambio los partidos nuevos (VOX, Podemos, Ciudadanos…) tuvieron mayor adhesión entre los jóvenes.



A fines de los 90, explicó Selios, el votante más joven de Uruguay era hijo de quienes fueron jóvenes en la revolución cultural de los 60 o en la dictadura; “ahora son los nietos de aquella generación”. A eso habría que sumarle, concluyó, “las políticas que desplegaron los partidos para valorar a sus jóvenes”.