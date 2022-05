El Frente Amplio presenta un proyecto de ley para que Jutep sea un ente autónomo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Modificar la naturaleza jurídica de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), profundizando su independencia y transformándola en un ente autónomo para evitar el tutelaje del Poder Ejecutivo, es el objetivo de un proyecto de ley impulsado desde el Frente Amplio.

En coincidencia con el caso del senador Juan Sartori -quien no completó la declaración jurada de su esposa- el Frente Amplio tiene a estudio un proyecto de ley presentado por la Vertiente Artiguista.



La iniciativa no fue redactada a partir de este caso, sino que se trabajó desde el año 2021 en un grupo integrado por juristas, lo que insumió un período de seis meses. Sin embargo, supone un cambio del funcionamiento del organismo que en el primer gobierno del expresidente Tabaré Vázquez fue concebido como un servicio descentralizado.



En el artículo uno del proyecto -al que accedió El País- se establece que la Jutep pase a ser a una institución del Poder Legislativo, aunque no se hallaría sujeta a su jerarquía y tendría un funcionamiento autónomo, “no pudiendo recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad”.

Hasta ahora, la Jutep fue creada como un órgano desconcentrado del Ejecutivo, vinculándose con éste a través del Ministerio de Educación y Cultura, y según la iniciativa “como todo órgano desconcentrado sometido a jerarquía del gobierno”.



Se parte de la base que, actualmente, la Jutep “carece de eficacia en el cumplimiento de sus objetivos por limitaciones impuestas a su accionar”, y se aspira a que actúe de forma similar a cómo lo hace hoy el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que patrocina acciones judiciales de forma proactiva.



Se establecen como cometidos de la Jutep: asesorar a los órganos judiciales con competencia penal, emitiendo opinión dentro del marco de su materia, cuando el Poder Judicial o el Ministerio Público lo dispongan.



El senador de la Vertiente Artiguista Eduardo Brenta dijo a El País que “la pérdida de credibilidad de la gente en el sistema político pasa por la no existencia de mecanismos serios que garanticen la transparencia y la lucha contra la corrupción”. Por lo que en su opinión se fortalece la Jutep, tanto con mayor independencia como con el otorgamiento de más recursos.



Si se aprobara este proyecto, se harían públicas todas las declaraciones juradas de bienes. Esto incluye además del presidente, vicepresidente, ministros, integrantes del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, los senadores, diputados, intendentes, ministros, alcaldes y concejales, entre otros.



Además deberían ser analizadas por la Jutep todas las declaraciones juradas de bienes de ministros y subsecretarios, y miembros de los directorios, ya que hoy se abren solo algunas y de forma aleatoria. En ese marco, el proyecto de ley establece que el funcionario público que durante el ejercicio de su cargo obtenga un incremento patrimonial relevante e injustificado “será inmediatamente observado”.

Asimismo se establece que “la prueba del enriquecimiento” y “todas las actuaciones” serán remitidas a la Fiscalía. El hecho de hacer públicas una serie de declaraciones juradas -que hoy no lo son- se justifica por la Vertiente Artiguista como “una buena señal del sistema político a la sociedad en su conjunto”.



En materia de recursos, el proyecto a estudio de la bancada del Frente Amplio sostiene que el nuevo organismo “estará dotado de patrimonio y fondos para permitir un adecuado funcionamiento”. En tanto, se mantendrían los funcionarios que tiene en la actualidad y el régimen de trabajo.



La iniciativa debe ser aprobada primero en la bancada del Frente Amplio, para luego tomar estado parlamentario y tratarse en comisión.