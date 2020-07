Frente Amplio prepara relato para rebatir teoría de la “herencia maldita”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde antes de asumir, el gobierno anunció la realización de auditorías en reparticiones del Estado para “transparentar” las condiciones en las que se recibía el gobierno. En el Frente Amplio rechazan el relato de “herencia maldita”, que advierten se ha instalado en los últimos meses, y preparan materiales para enfrentar los argumentos del oficialismo.

Si bien el tema ya está sobre la mesa, el ingreso de la Rendición de Cuentas al Parlamento en los últimos días y la posibilidad de que no sea votada por el Partido Nacional y otros socios de la coalición puso aún más en alerta a la izquierda, que no está dispuesta a dejar pasar algunas de las críticas que apuntan directamente contra su gestión.



Se entiende que en la discusión parlamentaria se profundizará el concepto sobre la “herencia” que recibió el gobierno del Frente Amplio asociada a lo que se entiende como una deficiencia en la gestión de algunas áreas, entre ellas la económica donde se acumuló un déficit superior al 5% del PIB, la seguridad o la educación. Pero también el Ministerio de Desarrollo Social, donde las actuales autoridades han denunciado la “inoperancia” de los jerarcas anteriores, por ejemplo en el manejo de las donaciones que se recibían.



En una reciente charla con vecinos del Municipio CH, realizada por medio de la plataforma Zoom, el expresidente Tabaré Vázquez adelantó que el Frente Amplio elabora varios documentos para mostrar “la otra campana” de lo que se dice desde el gobierno sobre los 15 años del Frente Amplio. En su mensaje dejó bien claro que no se callará ante lo que calificó de “ataques” de parte del actual gobierno.



El Secretariado del Frente Amplio recibió hace algunas semanas una nota del presidente de la Comisión de Programa Ricardo Ehrlich, en la que se informaba que se elaboraría una propuesta de agenda de trabajo en la cual, la prioridad, es “aportar a la construcción colectiva de un relato sobre las acciones, modificaciones sustantivas, tanto concretas como del imaginario social, con las que la izquierda aportó a la construcción de un nuevo país”.



El material, que será elevado a consideración de la Mesa Política, no implica una “rendición de cuentas” de la gestión del gobierno nacional y departamental del Frente Amplio, sino una síntesis política de los aspectos que sus integrantes consideran “decisorios” para el Uruguay de hoy.



Esto implica, por ejemplo, resaltar la importancia del Sistema Nacional Integrado de Salud como una “fortaleza” que recibió el actual gobierno para enfrentar la pandemia del coronavirus. Lo mismo se puede aplicar al despliegue de la fibra óptica a los hogares o la implementación del Plan Ceibal, que desde la oposición entienden que aseguró una plataforma adecuada para el dictado de clases virtuales en medio de la pandemia.



Consultado por El País, Ehrlich dijo que la Comisión de Programa está “abocada a hacer aportes para el relato (...) Es un balance del trabajo realizado y del camino recorrido. No es un informe de gestión, los informes de gestión han sido presentados en tiempo y forma”, afirmó en referencia a los documentos que entregara la Presidencia de Vázquez a los diferentes ministros de Luis Lacalle Pou, en el marco de la transición.



El material está en elaboración y todavía no se definió una fecha de entrega a los organismos del FA. Además de la Comisión de Programa trabaja en el tema un grupo asesor que hará llegar “diversidad de aportes”, informó Ehrlich.



El destino de los documentos que están en proceso de elaboración será definido por la orgánica, aunque ya Váz-quez en su última aparición pública pidió a los militantes estar “alertas” y plantear “lo positivo” de las políticas desplegadas en los tres gobiernos del FA.