Frente Amplio pide que Alfie "no continúe" en OPP y que Lacalle "actúe en consecuencia"

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, señaló este lunes que para la principal fuerza opositora, Isaac Alfie "no debe continuar en su cargo y que el presidente de la República debe actuar en consecuencia" porque es "éticamente reprobable" la actuación del economista que dirige la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Además, le respondió al mandatario Luis Lacalle Pou, y aseguró que no se descarta el pedido de interpelación a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.

Consultado en rueda de prensa sobre si el presidente debería separar a Alfie del cargo después de haber llegado de "común acuerdo" a renunciar a las exoneraciones tributarias, Miranda respondió: "Sí, porque efectivamente hizo la solicitud y se le concedió, y renuncia una vez que esto se hace público. Eso es un reconocimiento de que éticamente era reprobable, lo hace 25 días después que se le concedió".

"Entendemos que hay una inconducta desde el punto de vista ético, y en consecuencia no debe permanecer en su cargo", manifestó Miranda, quien recalcó: "No se debió haber concedido la exoneración, porque implica que entre colegas de gobierno se adjudican exoneraciones de este tipo". Apuntó que esto ocurre cuando "las micro y pequeñas empresas están pidiendo créditos a tasa cero, y que no tienen espalda financiera".

Por otro lado, apuntó que la solicitud se hiciera en diciembre de 2019 "cuando la elección nacional ya había estado decida, y en cualquier caso, se le otorga efectivamente en la actual administración".

Miranda también fue consultado sobre los dichos de Lacalle Pou, quien consultado sobre este episodio, señaló esta mañana: "Durante el gobierno del Frente Amplio no me alcanzan los dedos de las manos para situaciones reñidas con la ley y con la ética y todo el mundo quedó calladito".

El presidente de la oposición redobló la apuesta y lanzó: "Eso significa en primer un lugar un reconocimiento de que la conducta a la que se refiere el presidente es reprobable éticamente, porque sino no la compararía con supuestas otras faltas éticas. Implica una asunción de que efectivamente hay un apartamiento de la debida conducta ética".

"El hecho de que hubiera supuestas irregularidades éticas en otro momento no hace ética esta conducta", añadió, y luego aseguró que el argumento del presidente "no es valioso".

Miranda también subrayó que "no es la primera vez" que Alfie "se presenta de los dos lados del mostrador", apuntando a la participación del actual director de OPP en el juicio que enfrentaba Uruguay con la minera Aratirí por U$S 3.536 millones, que lo ganó el Estado en agosto pasado. Por esa fecha, Alfie había declarado a "Telemundo" (Canal 12): "Yo no declaré ni en contra ni a favor. Expuse lo que había escrito en un informe técnico como experto".

La declaración del Frente Amplio de este lunes, destaca que "condena por falta de ética la actitud asumida tanto por la ministra Arbeleche como por el director Alfie", y remata indicando que "el Frente Amplio acudirá a todos los mecanismos institucionales para que se hagan efectivas todas las responsabilidades, políticas y jurídicas, que el caso justifica".

La polémica surgió el viernes luego de que trascendiera que Arbeleche firmó una resolución publicada 11 de febrero mediante la cual se exoneró de "forma total" de "tasas y tributos" a una empresa de la que Alfie es propietario, en el marco de la Ley de Inversiones. Tras conocerse la noticia, el director de la OPP aseguró en diálogo con El País que resolvió renunciar al beneficio "de común acuerdo" con el presidente Luis Lacalle Pou.