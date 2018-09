El Frente Amplio tiene un pendiente difícil: Sendic

Hoy se cumple un año exacto del hecho: la primera renuncia de un vicepresidente de la República, Raúl Sendic. No existían antecedentes de una renuncia de estas características a lo largo de la vida política de Uruguay.

Sin embargo, en el Frente Amplio aún no han terminado de cerrar las heridas causadas, y el caso sigue abierto. El riesgo que ve una gran parte de frenteamplistas es que el líder de la Lista 711 haga campaña y perjudique al partido de gobierno en su futuro electoral.

Por eso el presidente de la coalición de izquierdas, Javier Miranda, mantiene contactos con los diferentes sectores del Frente Amplio.

El objetivo es intentar alcanzar los acuerdos políticos necesarios en la interna y poder votar la suspensión a Sendic para que no se postule como senador a través de su grupo político. Así lo contaron a El País dos fuentes de la coalición de izquierdas.

Sendic ha repetido una y otra vez, incluso a la semana posterior a su renuncia, que tiene la intención de recorrer el país haciendo campaña por el Frente Amplio. Su grupo le solicitó que encabece una lista a la Cámara de Senadores.

Además de la discusión interna en el partido de gobierno, también resta saber si la Corte Electoral le autorizará a presentarse para un cargo electivo, ya que tiene abierto el juicio por el cual se pidió procesamiento sin prisión.

"Se ha discutido si me habilitan, si no. Voy a hacer lo que el Frente decida. No me voy a morir si no puedo ser candidato", declaró Sendic a Telemundo el 25 de agosto durante una recorrida que hizo por los comités de base del Frente Amplio.

El partido de gobierno tiene pendiente la discusión interna del fallo del tribunal de conducta política. El plenario del Frente del 9 de setiembre de 2017 no llegó a discutirlo porque Sendic sorprendió anunciando su renuncia antes que el órgano político lo sancionara, como estaba previsto.

El pasado fin de semana el Plenario se volvió a reunir, pero no estuvo en el orden del día discutir y resolver el tema. Este viernes la Mesa Política volvió a evitar el tema, su presidente, Javier Miranda, admitió que "es una situación que lamentablemente no se resolvió".