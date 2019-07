El Frente Amplio se pasa factura por candidata a vice

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Graciela Villar, la compañera de fórmula de Daniel Martínez, sigue dando que hablar en la interna del Frente Amplio. En la Mesa Política de ayer, el astorismo comparó su caso con el de Raúl Sendic y aseguró que “no se puede caer en los mismos errores” por un tema de títulos.

Ya pasaron casi dos años desde la renuncia de Sendic a la vicepresidencia por el uso de las tarjetas corporativas en Ancap y el caso del título de licenciado en genética humana, pero en la memoria de los frenteamplistas sigue estando vigente. Sin nombrarlo directamente ayer estuvo en el tapete en la Mesa Política, en el marco de un informe político que brindó el presidente del Frente Javier Miranda sobre Villar.

“No podemos caer en los mismos errores. La compañera cambió su perfil. Hubo un error de Villar, porque incluso ella lo reconoció públicamente. No podemos caer en los mismos problemas por un tema de títulos”, advirtió el delegado de Asamblea Uruguay, Sebastián Hagobian, contaron a El País participantes del encuentro.

Según dijo, en este caso no se puede pretender culpar “a la derecha o a la prensa”, porque por algo Villar cambió su perfil en Twitter de psicóloga social a socioanalista. Así se hizo referencia a la definición que tomó un Plenario en marzo de 2016. En aquella oportunidad, y sin los votos del astorismo, se respaldó a Sendic y rechazó “la campaña desplegada por la oposición y medios”.

Villar fue edila por Asamblea Uruguay, pero en la campaña pasada adhirió a la candidatura de Mario Bergara, por tal motivo terminó por renunciar al sector de Astori y también a su cargo en la Junta Departamental de Montevideo.

En relación al título de Villar, el presidente del Frente Amplio Javier Miranda dijo en conferencia de prensa que se trató “el tema lateralmente” en la Mesa Política, porque se trata de “un tema menor”. “Está suficientemente claro”, afirmó.

Cuando se estaba debatiendo el tema, varios sectores incluido el Movimiento de Participación Popular (MPP) cuestionaron la desprolijidad con que se llevó adelante la elección de la fórmula. Además el sector de José Mujica marcó su desacuerdo con el hecho de que el día de la presentación de la fórmula se escuchará el jingle de “El Nuevo Impulso” y los logos de la campaña de Martínez y no el de todo el Frente.

Según supo El País, Casa Grande (sector que lidera la senadora Constanza Moreira) cuestionó el hecho de que “octogenarios le tengan que decir a Daniel Martínez qué hacer”. De inmediato, Hagobian defendió a Astori y respaldó su declaración en relación a que en la elección de la vicepresidenta: “Hubiéramos preferido un proceso más prolijo”.

Hagobian dijo en la Mesa que los cuestionamientos “no son a la compañera” Villar, aunque se tenía otra propuesta para la vice. El delegado de Astori indicó que “el Frente Amplio estuvo ausente de todo el proceso” a diferencia de lo que sucedió en el año 2009, donde dijo que el expresidente de la coalición Jorge Brovetto fue un gran articulador en la fórmula entre Mujica y Astori. De todos modos, como ya anunció Astori, el sector respaldará al igual que los otros grupos de la coalición la fórmula presentada por Martínez.

Plenario

El máximo órgano dentro del Frente Amplio se reunirá el próximo jueves 18, a la hora 13, para aprobar la fórmula Martínez-Villar. Mientras que, la Convención se reunirá formalmente el 17 de agosto. “Lo que se resolvió es que políticamente cerremos el tema, hay que liquidar el tema de la fórmula rápido”, señaló Miranda en conferencia de prensa.

Agregó que “no hay polémica” en relación a la fórmula. Consideró que existió “un proceso político por el cual se propone un nombre que logró consensos” y “desde luego hay personas que legítimamente digan a mi me hubiera gustado que fuera de otra manera”.

“No es minimizar la situación, pero no podemos quedarnos en discusiones de procedimientos, que insisto se cometieron errores y entiendo que hay personas que quedaron afectadas. Hay que escucharlas y punto seguimos”, concluyó.

MÁS

Miranda dispara contra la oposición

El presidente del Frente Amplio Javier Miranda aprovechó ayer la Mesa Política para disparar contra la oposición y restar importancia a los problemas internos por la fórmula electoral. Aseguró, en conferencia de prensa, que los opositores hicieron una “campaña despiadada”.



“Hicimos toda la campaña unitaria. Los otros hicieron una campaña despiadada, ahora porque un sector arrasó al otro se acabaron todos los problemas. ¿Ahora se acabaron todos los problemas?”, preguntó sin nombrar directamente al Partido Nacional, pero aludiendo al mismo.



Por otra parte, opinó sobre lo rápido que se resolvió la fórmula nacionalista. “Arrasó el sector conservador del Partido Nacional” y “decidió (la fórmula) el mismo sábado (sic) y cerró el tema, era muy fácil”, dijo Miranda. “Eso ocultaba además todo el lío que tuvieron antes”, aseguró.



Luego de la reunión de la Mesa Política del FA este viernes, Miranda dijo que el oficialismo quiere “discutir los programas”. “Estamos esperando que los partidos de las oposiciones cierren los programas porque no los tienen. Algunos técnicos de los partidos históricos se reunirán para intentar recortar y pegar y hacer un programa común porque no lo tienen. Nosotros tenemos un programa común”, insistió.



En tanto, también se refirió al fracaso del Partido de la Concertación que no alcanzó los votos necesarios para participar en las próximas elecciones departamentales en Montevideo, en mayo del 2020. “Lo que se demuestra es que son poco serios”, aseguró el titular del Frente.



“Si no pueden siquiera llevar 500 personas a votar para inventar un Partido de la Concertación para derrotar el Frente Amplio en Montevideo. ¿Van a hacer una coalición de cinco partidos para intentar derrotar al progresismo y a la izquierda en la elección nacional? Es poco serio”, concluyó Miranda que ayer no ahorró críticas hacia la oposición.