El Frente Amplio y el Partido Nacional cabeza a cabeza en intención de voto, según Cifra

El Frente Amplio conserva el primer lugar en intención de voto, pero el Partido Nacional aparece en un cercano segundo puesto, de acuerdo a la última encuesta de la consultora Cifra, divulgada este martes en la edición central de Telemundo.

Mientras que el oficialismo obtuvo el 30% de adhesión en el último sondeo, realizado en mayo, los nacionalistas consiguieron el 29%. El Partido Colorado, en tanto, se ubicó tercero, con el 14% de la intención de voto.

Cabildo Abierto –con la precandidatura del ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos- cosechó el 4%, mientras que el Partido Independiente consiguió el 2% de los apoyos. Un 3% de los consultados se inclinó por otro partido, mientras que 18% no sabe o no contestó o dijo que votará en blanco.

En el caso del Frente Amplio la encuesta de mayo mostró que perdió cuatro puntos respecto al relevamiento anterior, realizado en abril. El Partido Nacional, en tanto, creció un punto. En el caso del Partido Colorado disminuyó tres puntos.