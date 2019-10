El Frente Amplio niega arbitrariedad oficial en la negociación colectiva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Como en su casa. Así fue recibido ayer el candidato oficialista Daniel Martínez en la sede del Pit-Cnt. Su vocero de relaciones laborales, Hugo Barreto, cuestionó las políticas aplicadas por blancos y colorados y negó que el Poder Ejecutivo caiga en arbitrariedades en la negociación colectiva.

Con termo y mate en mano, Martínez se ubicó en el centro de una mesa en la sede del Pit-Cnt junto al presidente de la central Fernando Pereira, la vice Soraya Larrosa y sus asesores Fernando Isabella (Economía) y Barreto, el abogado y profesor de la UdelaR que apareció ayer por primera vez en público. “Trataba de recordar el número exacto pero hay cien y algo de leyes laborales aprobadas en este período”, indicó el candidato. Como ejemplo mencionó el trabajo doméstico, las ocho horas para el peón rural y la responsabilidad penal empresarial en los accidentes de trabajo. Según dijo, estas leyes fueron aprobadas solo con los votos del Frente Amplio.



El vocero de Martínez en políticas laborales se ocupó de marcar las diferencias con la oposición. Se comprometió a mantener la negociación colectiva -tal como está planteada hoy- y aseguró que en los años 90 las relaciones laborales “eran raquíticas”. “Por decir una frase publicitaria, era el hacé la tuya o el arreglate como puedas”, afirmó.



A su vez, cuestionó el hecho de que los gobiernos de los partidos Nacional y Colorado fueron observados en diez oportunidades por la Organización Internacional del Trabajo por no convocar los Consejos de salarios. También en ocho oportunidades por “deficiencia en la inspección de trabajo” y por falta de protección a la actividad sindical en siete oportunidades.

“Se pone el énfasis en las observaciones de la OIT, pero en el pasado hubo muchas más observaciones por no cumplir. Esto no quiere decir no darle importancia, pero sí contextualizar de lo que estamos hablando”, opinó Barreto sobre la queja de empresarios.



Mientras desde la oposición se dice que el gobierno inclina la balanza para el lado de los trabajadores en la negociación colectiva, el asesor de Martínez aseguró que “no hay en el sistema de negociación colectiva ningún grado de arbitrariedad del Poder Ejecutivo”. A su vez, rechazó que el gobierno “sea poco menos que el ministerio del Pit-Cnt”.



Para hacer tal afirmación, Barreto se basa en que “los números no mienten”. Explicó que el 45% de los acuerdos fueron tripartitos y el 38% votados por empleadores y trabajadores, sin participación del Poder Ejecutivo, que se abstuvo.

En tanto, cuestionó los programas de la oposición -que según el Frente- pretende “circunscribir” la negociación de los Consejos de Salarios a la fijación de los ingresos mínimos. Desde su punto de vista, este planteo tiene “gran afinidad con las Cámaras de Comercio e Industria”. Además, desde el comando de Martínez se subrayó que la oposición pretende la “flexibilización” de las normas laborales, lo cual según Barreto implicaría facilidades por ejemplo para definir despidos o para ingresar personal mediante diferentes modalidades de contratación por parte de las empresas.



El nuevo asesor de Martínez concluyó al final de su presentación que “el Frente Amplio es el único partido que puede llevar adelante la protección laboral de la persona que trabaja y asegurar la libertad para que las organizaciones de trabajadores y empleadores negocien”.