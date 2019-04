El Frente Amplio negocia con la oposición el apoyo a la ley orgánica militar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Frente Amplio cerró ayer un acuerdo con la oposición sobre el proyecto de ley orgánica militar y ahora iniciará la negociación con ella para reducir la cantidad de coroneles del Ejército en un 20%. Dentro del oficialismo, existe una amplia mayoría para retirar de la iniciativa la existencia de los Tribunales de Honor.

El coordinador del grupo bicameral que estudia el tema, Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) dijo a El País que “en principio se mantiene lo que dice el proyecto de ley del Poder Ejecutivo” en relación a la cantidad de generales y coroneles, a pesar del intento de algunos sectores como el grupo IR de reducirlos aún más.

La iniciativa remitida al Parlamento plantea que en el caso del Ejército los generales pasen de ser 16, incluyendo al comandante en jefe, a 13. En la Armada aumentará un oficial general pasando de seis a siete.

También habrá rebaja de cargos para los oficiales superiores, es decir coroneles y capitanes de navío. El Ejército sufrirá la mayor baja, pasando de 180 a 145, aproximadamente un abatimiento del 20%. La Armada quedará con 76 capitanes de navío y la Fuerza Aérea con 45 coroneles.

Respecto a los Tribunales de Honor, que han estado en cuestión por la reciente confesión de José “Nino” Gavazzo de haber desaparecido al tupamaro Roberto Gomensoro, se puede decir que hay una amplia mayoría para retirar del proyecto.



“Hay altísimas probabilidades de que el tema sea desglosado o sea retirado, pero nos vamos a tomar el lunes y martes para conversar un poco más”, declaró Pozzi. La propuesta para eliminar los tribunales fue realizada en primera instancia por el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) a fines del año pasado.

Ayer, en la Mesa Política, el delegado de la Vertiente Artiguista Daoiz Uriarte, planteó su posición contraria a la derogación de los tribunales militares de honor y a favor de la modificación del decreto de 1985 que regula los mismos. “Se tiene que tipificar que cuando existan violaciones graves a los derechos humanos será considerado como una falta gravísima”, afirmó.

Democracia. El Frente Amplio se plegó ayer a una movilización en apoyo al gobierno y "en defensa de la democracia", prevista para el próximo jueves 11. La convocatoria la realizan el Pit-Cnt, la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y la asociación de ex presos políticos del Uruguay, Crysol.



La misma será en apoyo a la decisión del presidente Tabaré Vázquez de destituir al ministro y subsecretario de Defensa Nacional y a la cúpula del Ejército.



“Por la democracia, contra la impunidad” es la consigna que se está utilizando. Consultados sobre el punto, varios dirigentes del oficialismo coincidieron en que no creen que esté en riesgo la democracia en este momento, aunque afirmaron que “hay que defenderla”.



El secretario general del Partido Comunista Juan Castillo dijo a El País que no cree que la democracia esté amenazada. Sin embargo, agregó: “Nunca está de más, en momentos como estos, cerrar filas en defensa de los valores democráticos y de las decisiones tomadas por nuestro presidente de la República”.



Pozzi dijo a El País que desde su punto de vista no hay riesgos para la democracia. “La democracia siempre hay que reivindicarla, pero en Uruguay no está en riesgo porque las instituciones están firmes”, afirmó el diputado.



Por su parte, Uriarte dijo a El País que “no hay una crisis institucional para que se pueda decir que hay riesgo para la democracia”. “Si hay en el Ejército gente que piensa como los que integraban el Tribunal de Honor, hay que salir a defender la democracia”, argumentó sobre la convocatoria a la que se plegó ayer el oficialismo. La idea del Frente Amplio es votar en mayo la ley orgánica militar en la Cámara de Diputados y luego tratar el asunto en el Senado rápidamente, porque ya se acordó que en la segunda Cámara no se harán modificaciones.

Ayer, en la Mesa Política del Frente hubo coincidencias en que hay que poner el centro en el crimen cometido por Gavazzo y no en si el procedimiento realizado por Presidencia fue correcto. “Acá hay un militar que en democracia confiesa que hizo desaparecer a una persona. Ese es el centro de la discusión, ¿qué vamos a discutir?”, preguntó en conferencia de prensa el presidente de la coalición Javier Miranda.

A su vez, aprovechó la ocasión para cuestionar al expresidente y precandidato colorado Julio María Sanguinetti. “En particular creo que hay manifestaciones del expresidente que no son de recibo. Quienes vivimos esta historia la conocemos muy de cerca. Aquí hubo procesos que permitieron este pacto de silencio, que permitieron que no se avanzara en muchísimos años (…) y que impidieron que estos hechos se conocieran y que se tramitaran por el camino institucional que se deberían haber tramitado”.



Sobre la actuación de los tribunales militares, Miranda dijo que “aquí es fundamental conocer el expediente administrativo” y que “la verdad está en el expediente” porque estos son “procedimientos formales”.

Y respecto al pedido de los partidos de la oposición de poder acceder a las actas, dijo que el Frente Amplio no solicitó las mismas, pero insistió en que “la verdad” está en ellas. “Espero que todo el sistema político de nuestro país cierre filas en defensa de la institucionalidad democrática, en el combate a la impunidad”, añadió.



Miranda no quiso opinar acerca de la exigencia de la oposición de conocer las actas para asegurar el voto para la remoción de los cuatro generales del Ejército que formaban parte del Tribunal de Honor que recibió la confesión de parte de Gavazzo, según informara El Observador. En tanto, marcó distancia del planteo del senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) de solicitar la renuncia al secretario de la Presidencia Miguel Toma, a quien Vázquez prefirió no cesar.