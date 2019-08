El Frente Amplio insiste con una "ofensiva" de EE.UU. en la campaña electoral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un comunicado sobre la inseguridad pública en Uruguay del Departamento de Estado, una respuesta uruguaya muy parecida a un planteo de Venezuela y una campaña electoral que comienza a tomar temperatura. Estaban todos los condimentos para un fuerte debate político en la Cámara de Diputados.

La iniciativa la tomó el frenteamplista Jorge Pozzi (Nuevo Espacio). Habló del comunicado de la embajada de Estados Unidos en Montevideo, que recomienda tener precauciones a los turistas americanos que lleguen al país, y pidió a la Cámara de Representantes hacer un asunto político y debatirlo en la sesión de ayer.



Desde temprano se sabía que Pozzi andaba en eso. En el comienzo de la sesión el también legislador oficialista Óscar Groba (MPP) le ganó de mano. Utilizó sus cinco minutos de la media hora previa y habló del asunto. En sintonía con el canciller Rodolfo Nin Novoa, dijo que Uruguay está padeciendo una “ofensiva” del Departamento de Estado ya que este comunicado, junto al informe sobre clima de inversiones, configura una “injerencia” del gobierno estadounidense a 80 días de las elecciones.



Después se discutió sobre la ley de debates y recién más tarde habló Pozzi. El diputado advirtió que la decisión de Estados Unidos de bajar la categoría de la seguridad uruguaya de uno a dos tendrá un impacto en lo económico y lo político. “Pega en el turismo y Estados Unidos se introduce en la campaña electoral, es inmoral”, aseveró. En línea con las recomendaciones de la Cancillería uruguaya a los turistas que pretendan viajar a Estados Unidos, Pozzi recordó que en ese país se han producido verdaderas masacres. “Cualquier adolescente enojado compra un fusil de asalto en una almacén de la esquina y sale a matar”, afirmó.



Pidió que la versión taquigráfica de todo el debate pase a las representaciones diplomáticas acreditadas ante el gobierno uruguayo y al Congreso de los Estados Unidos.



El primero en responder desde la oposición fue el diputado nacionalista por Paysandú, Nicolás Olivera. Dijo estar de acuerdo con el canciller Rodolfo Nin Novoa cuando comentó que Estados Unidos cree en “la misión divina de calificar a todos los países del mundo”. Agregó que repudia “cualquier forma de injerencia” de naciones extranjeras en los asuntos nacionales. No obstante, Olivera argumentó que el comunicado sobre la seguridad en Uruguay relata lo que está sucediendo en el país. En tal sentido, subrayó que el número de homicidios se incrementó llevando el índice criminal a 11,2, algo nunca visto en el país.

La seguridad en América según Estados Unidos

Más adelante reclamó que el canciller no genere “suspicacias”, ya que el “Partido Nacional no pide ayuda a gobiernos extranjeros”. Recordó que fue el Partido Nacional quien se opuso a la instalación de bases militares americanas en Uruguay durante la década de 1940.



Enseguida tomó la palabra el exsindicalista Luis Puig. Habló corto: “Estados Unidos es el mayor generador de inseguridad y violaciones a los Derechos Humanos del mundo”.



Desde la bancada del Partido Nacional tomó la palabra la exfrenteamplista Graciela Bianchi. Habló en su condición de exvotante del partido de gobierno y recordó que no le gustó nada el asado que el presidente Tabaré Vázquez compartió con el presidente George W. Bush. Calificó como “infantil” la reacción de la Cancillería porque “habría sido más digno no decir nada”. Criticó la coordinación de comunicados con Venezuela. “Disimulen”, exigió.



Bianchi también respondió a los legisladores que suponen un objetivo electoral en la comunicación del Departamento de Estado. “Los temas de seguridad los tenemos que solucionar nosotros” y “el comunicado no va a influir en lo que la gente decida votar”, indicó.



El colorado Fitzgerald Cantero destacó que Estados Unidos no es el primer país extranjero que informa a sus ciudadanos los problemas de seguridad. Por eso recordó que el 9 de noviembre de 2018 la embajada del Reino Unido hizo saber a los ciudadanos británicos que “la delincuencia callejera está en aumento” en el país. En aquel momento no hubo ningún comentario de la Cancillería ni debate parlamentario, dijo Cantero. Su compañero de bancada Ope Pasquet remató que “la maniobra electoral es de la Cancillería porque no le dijeron nada a los británicos”.